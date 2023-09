EFKO – český výrobce hraček letos slaví 30 let

Ryze českých výrobců hraček, kteří ustáli všechny ekonomické a společenské turbulence, je jako šafránu. Někteří z nich poctivým přístupem ke svým výrobkům dokáží svoji pozici na trhu posílit. To se daří i firmě EFKO-karton sídlící na Vysočině, kterou před třiceti lety založil a vybudoval Miroslav Kotík.



V současnosti asi nejznámějším produktem firmy z Nového Veselí je legendární hračka Igráček. V jejím portfoliu však nalezneme i léty prověřené hry jako Kloboučku hop, Smolíček, Jožin z bažin, ale také nové inovativní soubory her pro předškoláky, party hry, novinku Pytlíczech a celou řadu dalších hraček. EFKO se neorientuje pouze na produkci vlastních výrobků, ale významnou část její činnosti zahrnuje také zakázková výroba deskových her, puzzle skládaček a jiných hraček mířících do celého světa.

„Když jsem v roce 1993 zakládal firmu, těžko jsem si mohl představit, kam až se podaří podnik posunout a za kolik lidí budu mít o třicet let později zodpovědnost. Cesta k dnešní podobě EFKA ale nebyla jednoduchá a mnohdy znamenala nelehká strategická rozhodnutí. Člověk musí počítat i s tím, že ne vše bude tak, jak si naplánuje. Musíte věřit tomu, že základ vašeho rozhodnutí je správný, za tím si potom jít a nepanikařit při první komplikaci. Z každého překonaného problému vycházíte zkušenější a posílení,“ uvádí Miroslav Kotík, majitel firmy EFKO-karton s.r.o. a dodává: „Hlavně v počátku mi spousta lidí říkala, že vyrábět hračky v Česku je utopie, když se dá vše vyrobit v Asii za zlomek ceny. Často tomu ale pak odpovídá kvalita. Nebylo a ani není jednoduché prosazovat naši kvalitu proti levným výrobkům. Podle některých názorů jsou to „jen hračky“, se kterými si děti pohrají chvilku a pak je s nezájmem odloží. Ale i toto spotřebitelské vnímání se postupně mění. Rodičům není jedno, s čím si jejich děti hrají. Zajímá je, zda jejich ratolesti dokáže hračka rozvíjet a udrží jejich pozornost. Proto stále více sázíme na celkovou kvalitu hraček – na tu materiálovou i obsahovou.“

„Průměrně ročně vyrobíme přes milion kusů her. Menší část produkce míří na domácí trh. Větší podíl tvoří zakázková výroba pro zahraniční partnery, hlavně z Německa, Francie, Nizozemí a Slovenska. S Igráčkem a jeho auty MultiGO jsme si k zahraničním zákazníkům našli cestu díky customizaci figurek pro daný trh. Například ve Španělsku lze zakoupit figurky Igráčků v podobě fotbalistů různých španělských klubů nebo hasičů a policistů z různých kantonů. V roce 2022 činil obrat naší firmy 107 milionů Kč. Z toho export tvořil 42 procent,“ sdělila Alena Trávníčková, ředitelka obchodu firmy EFKO-karton.

EFKO hledá stále nové a inovativní přístupy při návrhu svých výrobků

Na podzim loňského roku přišlo EFKO s novinkou v podobě Igráčků s podcastovou pohádkou načtenou známým hercem Martinem Stránským. Firma tak spojila klasické figurky s dnes populárním formátem podcastu.

V letošním říjnu pak přijdou na trh další tři Igráčky s podcastovou pohádkou.

Igráček však nedělá radost jen dětem, ale i dospělým a stává se bezesporu i sběratelskou záležitostí. Stačí se podívat na různé aukční weby, za kolik se historické nebo speciální kousky draží. Mnohdy jde o řády tisíců korun. Možná máte doma z dřívějška poklad, o kterém ani nevíte!

Z historie společnosti:

Třicetiletá historie se začala psát v roce 1993, kdy Miroslav Kotík založil ve Žďáře nad Sázavou firmu EFKO za účelem distribuce hraček na českém trhu. O dva roky později začal s výrobou vlastních her a od roku 1997 EFKO vstoupilo na slovenský trh. V roce 1999 se firma přestěhovala do Nového Veselí, kde dodnes buduje a rozšiřuje vlastní výrobu. O rok později vzniká ve firmě vývojové oddělení a přichází na trh první hry a hračky navržené na základě získaných licenčních práv – např. Pán Prstenů a další. V roce 2006 odstartovala firma výrobu stavebnice ROTO navazující na původní značku PLASTIKANT. V roce 2008 kupuje Miroslav Kotík vlastnická práva na značku Igráček a formy na jeho výrobu. Zároveň proběhla první etapa modernizace strojního vybavení výroby. Na český a slovenský trh uvedlo EFKO redesignovaného Igráčka v roce 2010. O dva roky později bylo pořízeno nové strojní zařízení lisovny plastů v Korouhvi u Poličky. Pro zahraniční zákazníky byl název hračky Igráček těžko vyslovitelný. Proto na západní trh míří Igráček pod názvem Pokeeto. V roce 2014 EFKO výrazně investovalo do výroby nových forem a Igráček získal autíčka se stavebnicovým systémem MultiGO, který se dodnes úspěšně rozrůstá. V roce 2019 vzal Miroslav Kotík pod svá křídla i legendární českou autodráhu Ites a zachránil ji tak před zřejmým zánikem.