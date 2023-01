Lumina Park: Pololetní prázdniny i Valentýn za svitu tisíců světýlek

Romantická procházka ve dvou, ale také večerní výlet pro rodiny s dětmi. Lumina Park nabízí neopakovatelný zážitek pro všechny milovníky světýlek, hudby a tajuplné atmosféry. Využijte zvýhodněných vstupenek, velkolepá světelná show bude zářit v pražských Dejvicích už jenom do 26. února 2023.



1,5 kilometru dlouhá procházka opředená stovky tisíc úsporných LED světélek vás zavede do pohádky Alenka v říši divů. Králičí norou se dostanete do dechberoucího světa plného světel, hudby a zvukových efektů. Potkáte zhruba 100 světelných soch, na konci stezky objevíte světelný labyrint, kolotoč generující elektrickou energii a také zářivý zámek.

„14. února můžete pozvat svoji drahou polovičku na romantické rande do Lumina Parku. Pro zamilované páry tu chystáme malé překvapení,“ dává tip manažer Lumina Parku Karel Vítek a dodává: „Stejně tak doporučuji využít výhodné rodinné vstupné a výlet do Lumina Parku věnovat například dětem jako dárek za vysvědčení během pololetních prázdnin.“

Světelnou atrakci na motivy pohádky Lewise Carrolla najdete poblíž koupaliště Džbán do 26. února. Ale už nyní se můžete těšit na konec roku 2023, kdy do Prahy zavítá nová expozice Lumina Parku s novým motivem. S jakým? To organizátoři zatím nechtějí prozradit.

Do Lumina Parku se dostanete městskou hromadnou dopravou z tramvajové zastávky Nad Džbánem nebo ze stanice metra Nádraží Veleslavín, odkud je to pěšky cca 10 minut. Parkovat lze přímo u Lumina Parku. Atrakce je vhodná i pro kočárky. Do konce ledna je otevřeno denně kromě pondělí od 17.00 hodin, během února až od 17:30, vždy do 21:00 hodin.

Aktuální informace nejen o otevírací době naleznete na www.luminapark.cz, kde lze také zakoupit online vstupenky.