Kdy je ten správný čas na nočníček?

Jak poznáte, že již právě nastala vhodná doba na odvykání od plenek? Léto k tomu sice vysloveně vybízí, ale musíte mít na mysli i individuální vývoj svého dítěte. Zde jsou nejčastější otázky v této souvislosti a odpovědi na ně:



Kdy posadit dítě na nočník?

Tehdy, kdy dítě samo pozná, že potřebuje vykonat potřebu. Vy to poznáte tak, že dítě zaujme charakteristickou polohu, v obličeji je vidět soustředění. Některé zdroje uvádějí, že signálem je také okamžik, kdy si dítě umí samo sundat kalhoty. Tehdy mu můžete přes den plenku vzít. U většiny dětí je to mezi rokem a půl až druhým, případně třetím rokem. Podle Světové zdravotnické organizace má dítě do čtyř let nárok se občas přes den počůrat, v noci až do pěti let.

Co dělat, když dítě nočník odmítá?

Zkuste s nácvikem na určitou dobu přestat. Malé postrčení je v pořádku, ale příliš velký nátlak je problematický. Čím víc dítě nutíte na nočník, tím obtížnější to pak může být a do budoucna to nakonec může být i kontraproduktivní. Lepší je dát si přestávku a po nějaké krátké době se k nočníku opět vrátit. Rozhodně není dobré dítě trestat nebo mu nadávat. Některým dětem při odvykání plenek pomáhají tréninkové kalhotky, jiné odmítají nočník jako takový, ale vyhovuje jim například dětské sedátko na WC. To je potřeba vyzkoušet.

Trik s panenkou

Když dítě neví úplně přesně, k čemu nočník slouží, můžete mu pomoci následovně: Na nočník posadíte panenku, nalijete tam trošku vody, jako že se panenka vyčůrala, pak ji pochválíte a zajdete jí umýt ruce a nočníček pak vylijete. Prostě naprosto názorně, jak by to mělo probíhat. To můžete opakovat i několikrát za sebou. Potom zkusíte posadit dítě. Samozřejmě například dvouleté dítě je již zvědavé i na to, co se děje na dospěláckém WC. Klidně ho nechte přihlížet, vysvětlete mu proces jednoduchými slovy a krátkými větami. Nakonec dítě se učí i napodobováním.

Jak dlouho „trénovat“?

Pokud ani po dvou týdnech tréninku na nočník dítě neví, co po něm chcete, s největší pravděpodobností není na nočník ještě zralé. Počkejte dalších pár týdnů a pak pokus zopakujte. Hodiny vysedávání na nočníku s obrázkovou knížkou nikam nevede. Často se totiž stává, že dítě po delším čase vstane a vyčůrá se vedle nočníku nebo opět do plenky. Důraz byl na prohlížení knihy. Pediatři radí, že by dítě na nočníku nemělo sedět déle než pět minut, a to ani v tom případě, že se nevyprázdní.

Vzít to rázně?

Je známo, že v současných jednorázových plenách dítě necítí vlhkost, tudíž mu ani nevadí, že je počůrané. Když máte pocit, že váš potomek je již zralý na nočník, zkuste mu prostě plenky vzít. Navíc teď v létě je řešení nějaké té nehody mnohem snadnější. Ze začátku se připravte na to, že dítě budete muset často převlékat. Ale je-li na nočník opravdu zralé, potrvá to jen několik dní.