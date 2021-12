Hračky a hry plné fantazie a kreativity

Vsaďte letos na fantazii a kreativitu, a je jedno, zda jsou vám čtyři, anebo o hodně víc! Na trhu se objevila spousta her, které autoři a designéři připravili s láskou a ne méně fantazií. Nakonec “digitalizace” si děti v uplynulém období užily hojně, je čas aktivně zapojit mozkové závity, trénovat jemnou motoriku a navíc si užít legraci v rodinném kruhu. A nemyslete si, že vám dospělým by to také nesvědčilo!

Netradiční stavebnice pro malé i velké

TOTEMO je jednoduše cokoli, co fantazie dovolí. Poskytuje netradiční zábavu pro malé i velké, pro hravé a nápadité. Poskytuje prostor pro sebevyjádření hrou vytvářením vlastních světů a příběhů, které svou variabilitou nabízejí všem bez rozdílu věku možnosti tvoření bez hranic.

Máte doma malého průzkumníka či průzkumníci, nebo zvídavého a tvořivého školáka či školačku? Se stavebnicí TOTEMO si vyhrají nejen děti od čtyř let věku, ale i starší děti a v neposlední řadě také rodiče, které hra pohltí stejně jako jejich ratolesti, a zapomenou alespoň na chvíli na okolní svět plný povinností. TOTEMO přirozeně spojuje generace společnou hrou. Roste s vámi a vy rostete s ním. Stavebnice je inspirovaná dětskou fantazií a schopností vidět pro nás dospělé často neviděné. Jednotlivé dílky můžete za pomocí spojek vzájemně kombinovat a doplňovat tak nápaditě, že se před vámi rozprostře krajina neomezených možností, čímž TOTEMO zastoupí na „stovky“ hraček. Tvůrci vycházeli z předpokladu, že tato doba přinesla nám všem navýšení digitalizace, od kterého si potřebujeme všichni bez rozdílu odpočinout. K tomu TOTEMO poslouží jako skvělý pomocník.

TOTEMO se autorsky váže k designérkám Adrianě Kováčové a Kateřině Brůhové. Vyrábí se v České republice ze dřeva a recyklovaných materiálů. Dřevěná překližka je potištěná ekologickými barvami a spojky jsou vyrobené z recyklovaných PET lahví.

Více info na: www.totemo.cz

Zvířátka a stroje pomůžou dětem chápat fyzikální zákony

Oblíbené kolekce MagnaTiles obsahují krásné postavičky, díky kterým hra s magnetickými tvary nabízí mnohem více příběhů pro rozvoj dětské fantazie. Novinky z této díly lze použít i jako rozšíření základních stavebnic MagnaTiles pro ještě větší a nápaditější stavby.

Stavebnice jsou vhodné pro děti od tří let. Děti si u hraní procvičí jemnou motoriku, naučí se rozpoznávat různé geometrické tvary a lépe pochopí prostorové vnímání. Jednotlivé kousky jsou průhledné, děti si tak mohou pohrát se světlem a stavby prosvítit. Nyní se objevily čtyři nové stavebnice z kolekce MagnaTiles: Zvířátka z džungle, Safari zvířata, Polární zvířata a Stavitel. Vyvinuté jsou v souladu s konceptem STEM, takže rozvíjí kritické a kreativní myšlení a pomáhají dětem získat pozitivní vztah k přírodním a technickým vědám. Základní stavebnice MagnaTiles získala druhé místo v anketě Hračka roku 2021 v kategorii vzdělávacích hraček.

Co je STEM?

Jde o způsob myšlení, který propojuje vědu (Science), technologie (Technology), techniku (Engineering) a matematiku (Mathematics) a přibližuje výuku reálnému životu. Nesnaží se jednotlivé předměty oddělit, naopak využívá jejich vzájemného propojení a zasazuje je do kontextu. Spíše než na vzorečky a rovnice klade důraz na kritické a kreativní myšlení, které umožňuje zvolit správnou kombinaci znalostí z těchto oborů k vyřešení obrovského spektra problémů.

Prodává Kidtown.cz

Z LEGO® světa pro holčičky i kluky

Koho by nepotěšil velký Prázdninový karavan z řady LEGO® City (60283)? S touto stavebnicí se mohou děti vydat, kamkoli je napadne. Obytný vůz je nabitý realistickými funkcemi pro kreativní hraní, včetně vybaveného interiéru s kuchyňkou a místy na spaní. Jen si dejte pozor, aby vás špatná odbočka nedovedla místo do kempu na závodní okruh, jako se to stalo hrdinům spotu na YT.



Pro milovníky všech přibližovadel, co mají alespoň čtyři kola, je zde Traktor – také řady LEGO® City (60287)! Tento parádní model traktoru ohromí spoustou realistických funkcí, včetně velkých zadních pneumatik, vyklápěcí korby a zdvižného ramene. Vše je připraveno na zábavná dobrodružství na farmě, kde rozhodně není nouze o akci, zvlášť pokud se ukáže, že farmářka je ve skutečnosti elitní policistka Mrkvičková, před kterou je další zapeklitý úkol!

Více informací o řadě LEGO City naleznete na www.LEGO.cz

Velký rodinný kalendář 2022

Rodinný kalendář 2022 s podtitulem Mořský život vám pomůže organizovat rodinné aktivity a zároveň vám přinese plno zábavy. Kalendář má velký formát a můžete do něj přehledně zapisovat činnosti a plány až pro pět členů rodiny. Na každý měsíc je pro vás připraven obrázek z mořského světa. Ke každému obrázku se vždy váže zábavná hra, jejíž řešení je na konci kalendáře. Najdete zde i zajímavé informace o obyvatelích moří a oceánů. Kalendář obsahuje originální a hravé ilustrace české výtvarnice Markéty Speranza.

Organizujte a plánujte čas své rodiny a objevujte tajemství velryb, žraloků a živočichů žijících v hlubinách oceánů, poznávejte život medúz, želv či rejnoků a dalších mořských tvorů.

www.familium.cz; www.babickarstvi.cz





Karty Podle sebe – balíček smysluplných otázek

Žijeme v přehlcené době informací a tak často není prostor pro rozhovory ať už s dětmi či partnerem nebo s rodiči. Jednoduše nám nezbývá energie. Mladá maminka Linda Martišková vymyslela geniální karty Podle sebe, které pomohou v nastartování hlubší konverzace. Karty rozvíjí zajímavé rozhovory a motivují…

Co když vaše děti nemají rády každodenní otázky o tom, jak bylo ve škole? Obvykle totiž následuje jednoslovná odpověď a debata je u konce. A tak se zrodila další série karet pro děti a dospělé, která hluboce zasáhla do mnoha domovů v pozitivním směru. Karty byly navrženy ve spolupráci se speciální pedagožkou. Cílem jsou diskuze, díky kterým se rozvíjí fantazie a přemýšlení dětí, ale také se prohlubuje váš vztah s nimi. Odpovědi dětí vás často překvapí a dovedou k zamyšlení. Nutno podotknout, že na otázky odpovídají také rodiče! Sadou 53 jednoduchých, ale záludných otázek dostanete děti od tabletů. Podle sebe se stanou skvělou zábavou do dětského kolektivu na oslavy nebo třeba do školní družiny.

Více na: www.podlesebe.cz