Hendikepované děti získaly zařízení pro telerehabilitaci

Hendikepované děti ze spolku Srdce na pravém místě dostaly software pro fyzioterapeutická cvičení s technologií na sledování pohybu. Zařízení Mira Rehab jim předal zakladatel společnosti E -health and Telemedicine Ondřej Svoboda v brněnské organizaci Liga vozíčkářů.

„Díky tomuto softwaru budou moci děti rehabilitovat formou hry, ve které jsou pozitivně motivovány ke splnění různých úkolů. Zábavnou formou tak provádí fyzioterapeutická cvičení. Dosud jsme tyto možnosti neměli a rádi nové technologie vyzkoušíme,“ říká Jakub Kohoutek ze spolku Srdce na pravém místě.

Liga vozíčkářů je organizace, jejímž cílem je využít a posílit potenciál člověka s postižením a zapojit znevýhodněné občany do společnosti. V září 2020 zahájila novou službu osobní asistence, kterou je rehabilitace. Jejím účelem je prostřednictvím pravidelného cvičení podpořit zachování a rozšíření schopnosti sebeobsluhy klientů.

A právě tady se protnuly cesty Ligy vozíčkářů, rodin ze spolku Srdce na pravém místě a zařízení Mira Rehab určeného pro telerehabilitaci.

Rehabilitace formou počítačové hry

Zařízení Mira Rehab pomáhá například dětem po prodělané mozkové obrně, nebo pacientům s následky poranění mozku. Využívá rehabilitace formou počítačové hry, kdy software umožňuje nejen dětem, ale i starším lidem cvičit jak z pohodlí domova, tak lůžkových oddělení, a tím pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života.

„Správnost pohybů je koordinována a kontrolována technologiemi s pohybovými senzory,“ přibližuje fungování zařízení Svoboda, který dokončil Master v Telemedicině na Rome Business School. Jeho společnost E-health and Telemedicine darovala zařízení čtyřem rodinám, které sdružuje spolek Srdce na pravém místě.

Ten pomáhá od roku 2015 znevýhodněným dětem. „Za sedm let existence podpořila organizace rodiny s handicapovanými dětmi, a to například formou osobních vozidel, kompenzačních pomůcek nebo bezbariérového bydlení, dodává Kohoutek, zakladatel spolku.