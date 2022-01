Jak vybrat multifunkční tlakový hrnec?

Šetří čas, energii a nabízí možnosti, kterých bez tlakového vaření nedocílíte. Tohle všechno jsou přednosti multifunkčních tlakových hrnců. Lidé si je pořizují nejen do bytů, ale taky na chaty, kde suplují hned několik spotřebičů, a proto ušetří poměrně dost místa. Pro jaký se ovšem rozhodnout? Co zohledňovat při jeho výběru? A existuje něco, na co si dát pozor?

O multifunkčních tlakových hrncích (MTH) je možné dohledat hodně chvály, protože jsou velmi variabilní. Ale jestliže s nimi nevaříte, může být obtížné si to představit. Jak tedy fungují?

„Pokud bych to hodně zjednodušil, mohu říct, že dám ho hrnce potraviny, nastavím program a mohu odejít. Tím, že vařím v multifunkčním tlakovém hrnci, nemusím se starat o to, že mi např. přeteče jídlo přes okraj. Hrnec navíc dokáže po zvolenou dobu udržet jídlo teplé i po uvaření. Lze též využít funkci odloženého startu, kdy si nastavím začátek vaření až na pozdější dobu,“ vysvětluje Petr Petrlík ze Salente.cz, českého výrobce multifunkčních tlakových hrnců.

Co čekat od standardně vybaveného multifunkčního tlakového hrnce?

Měl by mít obvykle cca 15-30 programů, které navolí velikost tlaku a dobu programu. Standardní jsou následující funkce: tlakové vaření, vaření v páře, opékání, dušení a pečení.

Co rozhodně sledovat při výběru?

Protože tyto oblíbené spotřebiče zastávají více funkcí, může se zdát na první pohled náročné se v nich orientovat. „Doporučuji sledovat poměr ceny a funkcí hrnce. Více funkcí samozřejmě výrobek zdražuje, ale vždy je dobré si to porovnat. Vyšší cena totiž ne vždycky znamená nadstandardní vybavení. Pak bych se zaměřil na to, zda je možné dokoupit příslušenství nebo náhradní díly. Sledujte i dostupnost zákaznické podpory na stránkách výrobce. Určitě se také vyplatí číst recenze reálných uživatelů přímo na stránkách prodejce nebo třeba srovnávačích cen (např. heureka.cz),“ radí odborník.

Vyberte adekvátní objem – má to ovšem menší háček

Multifunkční tlakové hrnce zohledňují, pro jaký počet lidí potřebujete vařit. Proto se od sebe liší svou velikostí. Pokud chcete vařit pro dvě osoby a toužíte zároveň i např. po pečeném kuřeti, do menších hrnců se bohužel nemusí vejít.

„Většina MTH má nádobu na cca 6 litrů, která je dostačující pro všechna jídla pro tři lidi. V našich parametrech je uvedeno, že se v nich uvaří jídlo pro celou rodinu (3-6) osob. To ovšem platí pro pokrm, který se nevaří najednou i s přílohou. Např. samotný guláš bez přílohy pro 6 lidí uvaříte, ale guláš třeba pro 4 lidi s knedlíkem vařit najednou nelze,“ upozorňuje odborník.

Menší hrnec má obvykle menší příkon. Čím vyšší příkon, tím rychlejší příprava jídla, ale tím vyšší spotřeba. Většina top multifunkčních hrnců má objem nádoby cca 6 litrů a příkon cca 1000 W.

Celé menu připravené najednou?

Jestli chcete ušetřit co nejvíc času, energie a nádobí, vyplatí se pořídit MTH s nádobkou na přílohu, který v rámci jednoho tlaku umožňuje připravit zvlášť přílohu i hlavní chod (např. Salente Ario a Salente Cuco).

Pozor, horkovzdušná trouba (fritéza) není standardním vybavením

Občas se stane, že si někdo zakoupí multifunkční tlakový hrnec a je pak nepříjemně překvapený, že v něm nemůže péct a zapékat. Za horkovzdušnou troubu je totiž třeba si připlatit.

„Máme v nabídce hrnec s fritézou (Salente Ario) i bez ní (Salente Cuco). Některé značky (např. Tesla) ovšem začaly nově prodávat poklici, která má v kombinaci s obyčejným MTH funkci horkovzdušné trouby,“ dodává Petr Petrlík ze Salente.cz, českého výrobce multifunkčních tlakových hrnců.