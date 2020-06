Malování u dětí podporuje nejen kreativitu, ale i chuť experimentovat

Od svých dětí můžeme mít různá očekávání, všichni se ale pravděpodobně shodneme na tom, že bychom byli rádi, kdyby si naši potomci dokázali v životě prostě a jednoduše poradit. K tomu je však nutné je již od útlého věku učit kreativnímu myšlení, které jde ruku v ruce s touhou experimentovat, tedy vylézt ze své komfortní zóny.



Tento vzorec chování mohou děti okoukat od svých rodičů a nejbližší rodiny, ve školce a ve škole. Mohou se však kreativitě a tvůrčímu myšlení i naučit, a to díky nejrůznějším aktivitám. A jednou z nich je i malování.

To je přitom často podceňováno a někteří dokonce zastávají názor, že pro tvoření obstojných kreseb je potřeba mít hlavně talent. Roky zkušeností však dokazují pravý opak a dnes již víme, že častým tréninkem lze kreslení výrazně zlepšit. A kdy lze s malováním u dětí začít?

Této činnosti předchází rozvoj jemné motoriky, ke které dochází už v prvním roce života. Tehdy děti začínají manipulovat s nejrůznějšími předměty a první pokusy o kresby můžeme začít pozorovat kolem druhého roku, někdy i dříve. Pro začátek děti kreslí pouze prstovými barvami, do barevných plastelín, do písku a sněhu či vodou. Pastelky a štětce pak přichází na řadu až kolem čtvrtého roku života. Doporučujeme však dětem vybírat takové kreslící potřeby, které jsou zacílené na děti v předškolním věku.

Vedeme-li děti ke kreslení, je lepší jim nechat volnou ruku a nesnažit se je navádět, aby kreslily to, co samy nechtějí. Jejich tvorba se bude postupně vyvíjet a spolu s ní se rozvine i kreativní myšlení, fantazie a chuť poznávat okolní svět.

Kreslení zároveň zvyšuje sebevědomí dětí. Je však nutné jejich výtvorům věnovat pozornost a chválit je. Z krásných kreseb mají totiž děti radost a budují si schopnost ocenit samy sebe. Díky rozvíjení kreativity také můžete čekat, že bude dítě schopné inovativně přistupovat k řešení různých problémů a to mu z dlouhodobého hlediska pomůže i v pozdějším profesionálním životě.

