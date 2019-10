Krkonošské speciality na talíři

Rodinná firma EXPRES MENU, výrobce hotových jídel určených na doma i na cesty, slaví letos 20 let od svého založení a při té příležitosti přináší pro své zákazníky limitovanou edici složenou z typicky krkonošských receptů.

Speciální menu připravili ve spolupráci s šéfkuchařem hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou Jiřím Švestkou ml. a zakladatel Petr Sogel přitom vysvětluje cestu, která EXPRES MENU pomyslně zavedla zpět do Krkonoš:

„Za 20 let jsme pro naše zákazníky – cestovatele, výletníky, rodiny na dovolené, chataře, kempaře nebo zjednodušeně řečeno všechny, kteří si nestíhali jinak připravit jídlo – vyrobili miliony porcí kvalitních hotových jídel. Nyní se rádi vracíme k našim kořenům a ve spolupráci s krkonošským mistrem kuchařem Jiřím Švestkou ml. jsme sestavili sadu regionálních receptů, ve které nabídneme kančí pečeni s chlupatými knedlíky se zelím, kulajdu s liškami nebo tradiční dezert zvaný krkonošský ´macek´.“

Jiří Švestka ml. je příznivcem českých receptů, má českou kuchyni rád a zároveň si nemyslí, že by byla nezdravá, obzvlášť v dnešní době, kdy existuje spousta moderních technologií a pokrmy se mohou připravit zdravěji. To se týká i EXPRES MENU, protože díky jejich speciální metodě CTP je možné vařit bez konzervantů nebo jakýchkoli jiných přidávaných látek. Jídla přitom i po letech chutnají, jako by byla právě uvařená.

EXPRES MENU založil původním povoláním architekt Petr Sogel v roce 1999. Z původně malé firmičky s jídly vařenými v hotelové restauraci vyrostla ve firmu s vlastním výrobním závodem v Trutnově Poříčí a desítkami zaměstnanců. Za dvacet let existence bylo vyrobeno několik miliónů jídel, přičemž v prodejnosti stále vedou české klasiky, jako je svíčková, španělský ptáček, kuře na paprice, rajská omáčka nebo hovězí guláš.

Více o EXPRES MENU se dozvíte na www.expresmenu.cz.