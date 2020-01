Čtete, mluvte, komunikujte – jen tak se dítě naučí mluvit a myslet!

I když v mnoha rodinách večerníček nahrazuje pohádku na dobrou noc, stále jsou zde rodiče, kteří po počátečním nadšení z moderních technologií, volí v rámci usínacích večerních rituálů čtení a prohlížení knížek.

A to je dobře, žádná obrazovka totiž nenahradí společné chvíle, tj. přímou interakci mezi rodičem a dítětem.

Samozřejmě, někdy je mnohem jednodušší usadit dítě k nějakému médiu. Ale uvědomme si, když jsme my rodiče příliš unaveni, může nás nahradit třeba starší sourozenec, děda nebo babička. Při společném prohlížení obrázkových knih, předčítání pohádek nebo příběhů probíhá, aniž si to uvědomujeme, neustálá komunikace. Slovní, ale i neverbální. Děti poznávají nová neznámá slova, spojují významy, logicky domýšlejí zápletku a zároveň si opravují správnou výslovnost, ptají se… S blízkostí předčítajícího dítě mnohem snadněji pochopí souvislosti a porozumí příběhu. Předčítání je zároveň skvělým a jedinečným tréninkem pro rozumový vývoj dítěte.

Tomu se nedokáže vyrovnat žádná sebedokonalejší televizní relace a ani ten nejdůmyslnější počítačový program či YouTube kanál. Tam, kde vzniká řeč a myšlenky, tam se příliš snadno neusazují pohyblivé obrázky z televize nebo displaye. Jakkoliv jsou „pohyblivé“, v podstatě jde jen o pasivní příjem informací. V mateřských školkách poznají učitelky hned po několika okamžicích, ve které rodině se s dítětem mluví a čte. Rozdíly mezi dětmi mohou být propastné. Dnešní doba přináší často nadužívání moderních technologií, a to se projevuje i v rodinách s malými dětmi. Omezená komunikace s dítětem je totiž vážnou příčinou toho, že dítě bude mít potíže s řečí.

Aktivní účast a pozornost rodičů je ve vývoji řeči a vůbec v osobnostním vývoji dítěte nezastupitelná. Proto dodržujte tato jednoduchá pravidla již od nejútlejšího věku:

• Dívejte se s dítětem vzájemně do očí

• Věnujte dítěti dostatek pozornosti (když máte na uchu mobilní telefon a odpovědi jen tak mimochodem, není pozornost)

• Vyprávějte si, ptejte se, povídejte si

• Rozvíjejte obratnost, sílu, soutěživost svého dítěte

• Cvičte paměť, naučte se básničku, zpívejte si

• Prohlížejte si obrázky, čtěte knížky

• Hrajte si

• Dejte na svou intuici, a když máte dojem, že něco s vývojem řeči vašeho dítěte neklape, rozhodně navštivte odborníka.

Hravá pomoc pro rodiče

Společnost Madeta se rozhodla podat rodičům pomocnou ruku při rozvoji řeči dětí. Rozjela nový projekt Hláskování s Lipánkem, ve kterém oslovila odborníky v logopedii a natočila s nimi videonávody k procvičování artikulace, které jsou volně ke zhlédnutí na www.hlaskovanislipankem.cz. Jde o první projekt svého druhu u nás, jež ve videích nabízí užitečné rady, jak dětskou řeč rozvíjet správně a zábavně.