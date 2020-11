Kreativní Vánoce jsou pro děti důležité!

Děti jsou na Vánoce určitě natěšené již teď. Dovolte jim zapojit se do příprav – pečení vánočního cukroví či zdobení interiéru. Nejedna maminka by leccos možná nejraději připravila sama – a mnohem rychleji. Přehlédněte ale oblaka mouky, vždyť zářivá dětská očka a nesmírná radost, že děti „pomáhají“ stojí za to. Představíme vám i další pomocníky, které najdete v e-shopu Tchibo již v tomto týdnu!

Pečeme jako profesionálové

Pracné pečení cukroví se může změnit v dětskou hru, když zvolíte ty správné pomůcky a formy. Půjde to snadno vám i dětem. Ani nebudete vědět jak, a upečete o plech či dva více. To bude vánočního mlsání!

Váleček na cukroví – Slouží k vykrojení více sušenek v jednom kroku. Váleček má tři vyměnitelné nástavce s různými motivy: kolečka, hvězdičky, cukrové hůlky. Konec rukojeti funguje navíc jako vykrajovátko, například na linecké cukroví (cena 199 Kč).

Formy na pečení vanilkových rohlíčků – Jak jinak, jeden bude jako druhý. Formy jsou z pružného silikonu pro snadné vyklápění. Součástí balení je stěrka na těsto. Rozměry formy jsou 30 x 1,5 x 15 cm (cena za sadu 249 Kč).

Sada razítek na cukroví – Dětem udělá opravdu radost, sušenku stačí jen vykrojit a orazítkovat. Vykrajovátko doplňují tři razítka s různými motivy (cena za sadu 199 Kč).

Dózy na sušenky (2 ks) budou skvělé pro skladování, ale zároveň poslouží i jako krásná dekorace. Lze je úsporně vkládat do sebe (cena za sadu 299 Kč).

Vánoční atmosféru dotvoří krásný běhoun na stůl. Je ze 100% biobavlny. Jeho rozměry jsou 40 x 180 cm (cena 199 Kč).

Dále jsou to vánoční hrnky, talíře či utěrky, které svým pohádkovým dekorem dotvoří váš vánoční stůl.

Více informací: www.tchibo.cz