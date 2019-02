Víte, co znamená food sharing?

Mama Shelter přináší do Prahy oblíbenou koncepci food sharingu, nebo-li dělení se o různá jídla, podle svého hesla, že sdílení je péče a podělit se znamená milovat!

Pizza z trouby na dřevo a jídla z celého světa, připravená se starostlivostí jako by byla uvařena doma, jsou nejen ozdobou menu Mama Shelter, ale i požitkem pro všechny vaše smysly! Podělte se o výběr populárních japonských „gyozas“ se sezamovou omáčkou nebo zkuste izraelskou specialitu „shakshouka“. Dáváte přednost rybám? V nabídce je tuňák „tonkatsu“. Máte rádi maso? Vychutnejte si hamburger nebo argentinský „entrecote“. Jste vegetariány? Pak si zvolte populární havajskou misku Poke s rýží a zeleninou. A najdete zde něco i pro vaše přátelé ze zahraničí. Pozvěte je na tradiční domácí guláš s houskovými knedlíky a teplý jablečný závin s vanilkovou zmrzlinou nebo malinovým ovocným knedlíkem. Mama má zkrátka něco pro každého!

Restaurace Mama po celém světě jsou mimo jiné známé pro své brunche. Ten zahrnuje všechny oblíbené snídaňové pochutiny, stejně jako pizzy a mnoho dalšího – každou neděli od 12:00 do 16:00. Mama navíc ráda kombinuje skvělé jídlo a hudbu, a proto se při brunchi můžete těšit třeba na jazzový Kukui Quartet nebo Charlie & the Chocolates, tedy spojení zpěvačky Charlie One z Ohn square s vynikajícími jazzovými hudebníky.

Nechcete se nudit? Mama má řešení. V restauraci naleznete herní stůl, kde si můžete zahrát šachy, domino nebo třeba člověče nezlob se, ale také videohry a stolní fotbálek. Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu večer na vás čeká 17ti metrový bar s živou hudbou. Můžete si dát večeři a pak se přesunut jen pár kroků na drink a zatancovat si na hudbu jednoho z DJ nebo rovnou na živou hudbu. A na jaře Mama otevře svou úžasnou terasu!