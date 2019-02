Začněte své tělo pozvolna připravovat na jaro

Nebude to tak dlouho trvat a příroda se začne pomalu probouzet ze zimního spánku. Příchod jara vždy značí začátek něčeho nového. A to něco nové může být i pro vás. Jde o ideální dobu, abyste své tělo také začali probouzet ze zimního spánku a dopřáli mu to nejlepší, na co má nejen po zimě nárok. Ptáte se jak? Nastartujte očistnou kúru.

Aloe vera je krev bohů

Očistit tělo i mysl lze řadou způsobů a existuje velké množství zaručených postupů, po kterých tělo zbavíte toxinů a připravíte k optimálnímu probuzení. Mezi spolehlivé detoxikační programy se řadí ty založené na rostlině aloe vera.

Účinky aloe vera znali už staří Egypťané, kteří tuto rostlinu nazývali krev bohů. Egyptské královny její účinky využívaly ke zkrášlení pleti, za což si bylina vysloužila také název „rostlina nesmrtelnosti“. Patří k tomu nejlepšímu, co lze pro zlepšení trávení, posílení imunity, regulace hmotnosti, obnovu kolagenu a elastinu či denní příjem vitamínů a minerálních látek udělat. Navíc obsahuje celou řadu aminokyselin, působí proti zánětům, posiluje vlasy, působí protialergicky a protizánětlivě. Tento způsob regenerace je navíc vhodný i pro vegetariány, vegany a celiaky.

Bohužel však není aloe vera jako aloe vera. Proto kvalitní studia, pečující o tělo a nabízející různé regenerační programy, používají aloe vera firmy Forever, která je největším pěstitelem, zpracovatelem a distributorem aloe vera na světě a na trhu působí od roku 1978. Produkty Forever obsahují aloe vera v té nejčistší a nejúčinnější formě. Její účinky je možné pocítit okamžitě a využít ve formě výživových nápojů až po zklidňující pleťové vody a kosmetické přípravky. I proto se využívají ke kosmetickým ošetřením u nejmodernějších metod například ultrazvuk, IPL světlo, laser a jiné.

Regenerační program pro detoxikaci organizmu

Už za devět dní lze z aloe vera pocítit velkou proměnu. Tomu napomůže speciálně sestavený komplexní regenerační a efektivní pročisťující program Clean 9. Jeho výhody spočívají i v tom, že je snadno proveditelný a balíček, ze kterého je složen, obsahuje vše pro začátek proměny těla. Organizmus dokáže nejen pročistit, ale zároveň vyživí buňky, dodá energii, ubere kila i objem, zrychlí metabolismus a postará se o úbytek vnitřního tuku. Navíc pomůže nastartovat lepší stravovací návyky a pohybové cvičení. První dva dny kúry jsou přitom nejdůležitější: užívají se jen produkty ze soupravy pro detox, tedy vyčištění, ovšem nechybí ani seznam ovoce a zeleniny. V této době se hodně pije voda a čaj Aloe Blossom Herbal Tea, jež neobsahuje tein, kofein, umělá barviva ani ochucovadla. Třetí až devátý den je povolené konzumovat neomezeně ovoce a zeleninu a hlavní jídlo do 600 kcal. Pokud ho využívají muži, mají povoleno ještě jedno malé jídlo večer pro dostatek energie, a to 300 kcal.

Redukční program

Po této kúře je vhodné dále pokračovat redukčním programem F.I.T., a to ve třech úrovních náročnosti cvičení a s balíčkem F15. Ten je určený k pokračování formování postavy a pomáhá přejít na změnu jídelníčku s následným cvičením po dobu patnácti dnů. Program je odlehčený, zaměřený na stravu a cvičení. Aplikace v mobilu potom podrobně provází kúrou krok za krokem a nabízí pestré nápady v jídelníčku a vhodné druhy cvičení na videu. Vědecký tým dlouho pracoval na kombinaci produktů pro správnou výživu a došel k následujícímu. Aloe vera obsažené například v balíčcích Clean 9 a F15 zajistí pořádnou dávku živin napříč tělem do všech buněk a tkání. Odstraní všechen nahromaděný odpad, který naše tělo produkuje a nastartuje jeho optimální fungování. Navíc pomáhá dopravovat živiny do potřebných míst a odpad vyplavuje ven.

