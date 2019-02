HONOR 10 Lite: To jsou dokonalé fotografie!

HONOR 10 Lite je designově povedený kousek, který si zakládá na vzhledu a originalitě. Tento krasavec se ale nebojí postavit ani těm nejvýkonnějším telefonům na trhu a to stále pod taktovkou ceny střední třídy.

Znáte to, ne každý den se cítíte sebevědomě. V tyto dny nechcete, aby si vás někdo přehnaně všímal, natož aby vás někdo fotil. Fenomén selfie ale stále není na ústupu a každý jsme už někdy zažili, jak může být přední kamera nemilosrdná. Strávíme pak hodiny a hodiny focením selfie, ale ať se fotíme ze všech možných úhlů, tak to není ono. Nový smartphone HONOR 10 Lite tuhle práci udělá za vás. Dokonalé selfie nebo zachycení výjimečného okamžiku na první dobrou již není nemožné, a to díky kvalitnímu fotoaparátu, který využívá při focení umělou inteligenci.

Ve výřezu displeje tento chytrý telefon ukrývá přední 24Mpx fotoaparát, který díky umělé inteligenci rozpozná a dokáže optimalizovat osm scénářů v reálném čase. S každým snímkem se navíc učí a pořízená selfie „zdokonaluje“. Výsledkem jsou dokonale upravené a zároveň přirozené selfie, které oceníte nejen na sociálních sítích. Díky zkrášlovacímu algoritmu, který dokáže rozeznat kontury a rysy tváře, budete na fotografiích vždy vypadat skvěle. Snímač má také senzor, který umožňuje telefon odemknout přiblížením k vašemu obličeji a funguje i v horších světelných podmínkách.

Umělou inteligencí disponuje také hlavní duální 13 + 2Mpx fotoaparát. Tato kamerka rozpozná více než 500 scén ve 22 kategoriích ještě před stisknutím spouště a podle toho automaticky nastavuje patřičná vylepšení. Nemusíte tak ztrácet čas s nastavováním aparátu.

Když se styl potká s výkonem

HONOR 10 Lite disponuje moderním designem se stylovými skleněnými zády, kde se protínají barevné přechody. Záda se 3D zakřivením a osm blýskavých vrstev tvoří výrazný gradient a zářivé odlesky. Design je čistý a přední straně dominuje pouze displej a potřebné senzory. Telefon zaujme především 6,21″ bezrámečkovým Full HD+ displejem s minimálním vykrojením čočky ve tvaru kapky, ve kterém je umístěna přední kamerka. HONOR 10 Lite povýšil telefon na módní doplněk. Každý outfit tak díky tomuto krasavci doladíte do posledního detailu.

Za pozornost stojí také výkon, který se skrývá v tomto designovém těle. HONOR 10 Lite je poháněn výkonným osmijádrovým procesorem Kirin 710, kterému sekunduje 3GB RAM. Interní paměť telefonu přichází ve dvou variantách, a to 32 a 64 GB. K dispozici je i hybridní slot pro druhou SIM kartu nebo microSD kartu, díky které lze paměť rozšířit až na 512GB. HONOR 10 Lite běží na Androidu 9. Nadstavba uživatelského prostředí EMUI 9.0 dobře poslouží při využití osobního asistenta HiVision ještě efektivněji. O zabezpečení systému vašich dat se postará spolehlivá čtečka otisků prstů umístěná na zadní straně, která umožňuje telefon rychle odemknout. Baterie s kapacitou 3400 mAh navíc zajistí nabití telefonu až na 19 hodin při telefonování.

Cena telefonu je 5990 korun za 64GB variantu a s polovičním 32GB úložištěm pak 5390 korun.

HONOR 10 Lite je na trhu k dostání ve variantě Sapphire Blue, elegantní Midnight Black a originální Sky Blue.