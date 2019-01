10 rad pro maminky-podnikatelky

Delegujte maximum svých povinností, ale ty kolem dětí si nechte pro sebe – říká Hana Krejčí. Patří mezi ženy, které začaly na mateřské dovolené podnikat a už sedmým rokem provozuje coworkingové centrum s miniškolkou v pražské Krči.

Za tu dlouhou dobu získala Hana Krejčí spoustu cenných zkušeností, a tak se rozhodla vytvořit z nich deset rad, které můžou maminkám na mateřské usnadnit (nejen) začátky podnikání.

1. Nahraďte slůvka „Měla bych“ a „Musím“ slovíčkem „Chci“

To, co děláte, je na základě vašeho rozhodnutí. Máte svůj cíl, který sledujete, a přirozeně nastávají i chvíle, kdy se vám do něčeho nechce. Jenže vy to dělat nemusíte, ale chcete. Možná to vypadá jako drobnost, ale uvědomit si tenhle rozdíl má ohromný význam pro vaši duševní pohodu.

2. Neobviňujte se za chyby

Je zbytečné strhávat si pomyslné body za chyby, které vzniknou. „Chyby jsou součástí života, bez nich se nedá pohnout dopředu,“ říká Hana Krejčí z Baby Office a doporučuje: „Zkuste se oprostit od zažitých vzorců, které vám vštěpovali ve škole, a často i doma. Místo sebeobviňování a otrávené nálady se zastavte, uvědomte si souvislosti, proč chyby nastaly, a řekněte si – přijímám to.“

3. Plánujte práci dopředu

Rozdělte si práci na tu soustředěnou, na kterou si vždy vyhraďte alespoň hodinu denně. Nemusíte při každém otevření počítače kontrolovat e-maily a Facebook. Zkuste si prostě sednout a udělat to, co považujete za důležité, ale stále to odkládáte.

4. Dávejte si splnitelné cíle

Průběžně bilancujte a stanovujte si pouze reálné cíle. Časem se naučíte sama odhadnout, co vám zabere kolik času, a vaše práce se zefektivní.

5. Dejte na svou intuici

Rady ostatních vyslechněte, ale řiďte se především vlastní intuicí a rozumem. Zkušenosti jsou nepřenosné a každý člověk je jiný.

6. Poslouchejte své tělo

„Nepřehlížejte signály, které vysílá vaše tělo,“ připomíná Hana Krejčí. „Když vás něco bolí, neberte si prášky proti bolesti, ale hledejte příčiny, proč bolest vznikla. Ruka může být namožená od počítačové myši, ale zrovna tak to může být reakce (a výstražný signál těla) na dlouhodobý stres. Ani bolesti zad a hlavy nejsou banální. Jde vám přece o běh na dlouhou trať, ne o rychlý výsledek.“

7. Děti jsou vždy na prvním místě

Delegujte maximum svých povinností na ostatní, i když je to na úkor financí. Je to investice, která se vám vrátí. Ovšem povinnosti kolem dětí si nechte pro sebe. Nic totiž neuteče tak rychle jako jejich dětství.

8. Setkávejte se s podobně zaměřenými lidmi

Minimálně jednou za měsíc si najděte čas na setkávání se stejně naladěnými lidmi. Mastermind skupiny (pravidelné setkávání skupiny lidí s podobným cílem nebo zaměřením), networking (způsob vytváření sítě kontaktů) apod.

9. Nebojte se soutěžit

Pokud máte příležitost, seberte odvahu a zúčastněte se akcí nebo soutěží pro začínající podnikatele – získáte tak spoustu užitečných informací.

10. Buďte otevřené

„Mluvte o svých nápadech a podporujte i ostatní sdílením nápadů a užitečných kontaktů. Vaši otevřenost a vstřícnost kolegové ocení a spolupráce získá ještě přátelštější rozměr,“ dělí se na závěr o svou další zkušenost Hana Krejčí.

3 důvody, proč podnikání na mateřské aspoň zkusit:

– Pracující žena bývá spokojenější díky možnosti seberealizace než žena, která se stará „jen“ o děti a domácnost.

– Žena se udržuje v kondici, pro potenciální zaměstnavatele je mnohem zajímavější, pokud během péče o děti realizovala své podnikání.

– Sociální a zdravotní pojištění za matku na rodičovské odvádí stát.

Zdroj www.babyoffice.cz