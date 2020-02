Víte, že více než třetina dětí dostane mobil v první třídě?

U malých školáků a školaček dnes existuje jen velmi malá pravděpodobnost, že ještě nemají vlastní mobilní telefon. A pokud jste prozatím touze vašeho dítěte po malé chytré krabičce odolali, je dost možné, že je posledním ve třídě.

Dříve či později vás to stejně čeká. Už 34 % dětí dostane mobil v první třídě, tedy ve věku šesti sedmi let. Do dvanáctého roku života má pak telefon 94 % dětí. Vyplývá to z průzkumu Poštovní spořitelny.

Mobilní telefon je dnes naprosto přirozenou součástí života nás všech a jak ukázal průzkum, neobejdou se bez něj ani malé děti. Přináší jim pocit důležitosti a zároveň pomáhá v samostatnosti a orientaci v digitálním světě. Jenže nekontrolovaný přístup k internetu, digitálním službám a sociálním sítím přináší obrovské množství rizik, která si mnohdy rodiče neuvědomují.

„S prvním telefonem získává dítě často volný přístup k internetu, kde je přitom ohroženo kyberkriminalitou. I proto jsme rozjeli společný program s policejními preventisty a chodíme si do škol s dětmi povídat o nástrahách v digitálním prostředí,“ říká Jitka Hajičová z programu Finanční vzdělávání ČSOB pro školy.

„Neustále stoupá počet dětí, které se na nás obrací s tématy jako sexting, kyberšikana, obtěžování, lákání na schůzku nebo nebezpečné výzvy na internetu. Nejčastějším problémem je kyberstalking, tedy dlouhodobé a stupňované pronásledování oběti pomocí informačních technologií,“ potvrzuje Regina Jandová z Linky Bezpečí.

5 tipů pro rodiče dětí s mobilem

1. Děti by neměly mít volný přístup na internet, kde je spousta nevhodného obsahu. Ujistěte se, že mají zapnutý rodičovský zámek, ke kterému máte kód jen vy, a že tak můžete kontrolovat, na jaké weby se dostanou.

2. Dejte si pozor, aby nemohly v aplikacích a na internetu nakupovat na vaši platební kartu. Častokrát jde o mikroplatby, kterých si nemusíte hned všimnout, ale které mohou postupně naskákat do velkých částek.

3. Otevřeně s dětmi mluvte o rizicích, která na internetu a sociálních sítích číhají. Ujistěte je, že se s vámi kdykoli můžou poradit, pokud by něčemu nerozuměly, nebo si nevěděly rady. Vysvětlujte jim zásady bezpečného chování v online světě na příkladech a příbězích – ty si děti zapamatují mnohem lépe, než seznam teoretických pouček.

4. Vzdělávejte se a jděte příkladem! Chováte se na internetu zodpovědně? Máte bezpečná hesla? Přemýšlíte nad tím, co sdílet a nesdílet na sociálních sítích? Víte, jak poznat podvodný e-mail? Pokud si nejste jistí, začněte u sebe a pomáhejte si navzájem.

5. Buďte s nimi, ne proti nim. Od určitého věku vašim dětem jen těžko zabráníte používání sociálních sítí, a to nejen Facebooku, ale i Instagramu, TikToku, a třeba mnohých dalších, které teprve vzniknou. Přihlaste se k sítím, které vaše dítě používá, propojte se, a snažte se jim porozumět, spíš než jenom kritizovat. Tak můžete odhalit případná rizika snáze a věcně je s dětmi probrat.

Zdroj: Průzkum Poštovní spořitelny