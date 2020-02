Krémová polévka, kachní stehýnko, ale i odlehčené menu…

V novém zimním Chef Menu Bageterie Boulevard se do popředí dostává kachní maso a plně vegetariánská nabídka řady Fit Calories.

Historicky už dvacáté první Chef Menu, které Bageterie Boulevard připravuje s vyhlášenými šéfkuchaři, bylo inspirováno Pyrenejemi. Sestavil jej známý šéfkuchař Jean-Paul Manzac, šéfkuchař Corinthia Hotelu Praha a rodák z francouzského Gaskoňska (již dvacet let žije v Praze). V novém „horském“ menu hrají hlavní roli kachní a vepřové, ale nechybí ani kompletně vegetariánská nabídka z řady Fit Calories pro ty, kteří se rozhodli konzumaci masa omezit úplně.

Oblast Pyrenejí, odkud Bageterie čerpala inspiraci, je opravdový sytý a poctivý kulinářský ráj. Jedna ze základních surovin, bez kterých se tato kuchyně neobejde, je kachní maso na jakýkoli způsob. A to nechybí ani v novém Chef Menu. Recept vytvořený přímo na zimní splín přináší Gaskoňská bageta, kde jsou hlavní surovinou pomalu pečená kachní stehna, dále šalotková marmeláda, jemný francouzský sýr Tomme Noire a nakonec jemně štiplavá rukola plná vitamínů.

Svou sytost dokazuje i druhá hlavní bageta s názvem Pepito. Nabízí kousky vepřové panenky kombinované s grilovanými paprikami, salámem chorizo, ovčím sýrem a baby špenátem. Korunu všemu dává neotřelý šafránový dresink. A nebylo by to zimní menu, kdyby v něm nebyla vydatná teplá polévka. Tou je polévka Baratzuri. Jedná se o krémovou polévku z restovaného česneku s křupavými krutony s tymiánovým olejem a lehce pálivého chilli.

Horalové z Pyrenejí však zvládnou i odlehčenější menu, a tentokrát čistě ve vegetariánské podobě. I méně kalorií si stále může udržet spoustu chuti, to dokazuje zimní menu Fit Calories v podobě Pyrenejského wrapu. U něj se snoubí chutě avokádové salsy, sýru Tomme Noire, rajčat a salátového mixu. Chybět samozřejmě nesmí ani oblíbený dýňový chléb pečený přímo v Bageterii, do kterého se schoval Kozí sýr a pinie. Kromě těchto dvou hlavních ingrediencí se zrajícím kozím sýrem náramně ladí netradiční zázvorová červená řepa, crème fraiche a rukola.

