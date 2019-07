Inspirováno Itálií

Oblíbili jste si příjemnou atmosféru jižních zemí? Tu si můžete vytvořit i doma. Pomocí důmyslných a vkusných pomocníků!

Nová kolekce Tchibo nabízí ty nejkrásnější a praktické kousky, se kterými si prázdninovou atmosféru kdykoliv vytvoříte i doma – třeba s vašimi milými přáteli na společné večeři. Promyšlené doplňky do domácnosti a španělské či italské originály například na přípravu pravé neapolské pizzy, domácích těstovin či stylového espressa se postarají o dobrou náladu. A kdo se i přesto raději rozjede na jih, Tchibo nabízí i kufry a vybavení na cesty třeba do země sladkého života, neboli „la dolce vita“. Kolekci „La dolce vita“ najdete v síti obchodů Tchibo a Tchibo koutcích v obchodních řetězcích od 1. července 2019.

Terakota je jedním z nejstarších materiálů, které lidstvo používá. Tato klasika mezi keramikou z jemné hrnčířské hlíny znovu dobývá české kuchyně, přičemž její obliba stále roste.

Forma do trouby je kvalitní 100% terakota ze Španělska. Je ve vzhledu ruční výroby, má objem 2 l a její velikost je 28 x 6 x 22 cm. Je vhodná do myčky. Součástí balení jsou recepty.

Ze stejného materiálu a designu je i praktická servírovací mísa s průměrem 28 cm. Je vhodná do myčky, trouby do teploty +180 °C i do mikrovlnné trouby do 600 W/min.

K příjemné večeři patří o dobré víno. Chladicí nádoba na lahve opět z kvalitní 100% terakoty má průměr 12,5 cm. Dále v kolekci La dolce vita najdete i misky o objemu 230 ml vhodné do myčky, trouby do teploty +180 °C i do mikrovlnné trouby do 600 W/min.

Neodmyslitelnou součástí italské kuchyně jsou těstoviny. V nabídce je i strojek na těstoviny z ušlechtilé oceli s vysokou odolností a dlouhou životností. Lze nastavit na různou tloušťku těsta. Dobrou pomůckou je i struhadlo na parmezán 2v1, které zároveň slouží i na uskladnění.

