Jar přichází na trh s novými kapslemi do myčky

S touhou po co nejvíce ekologickém chování a zároveň šetrnosti v domácnosti, se nabízí otázka, zda k mytí nádobí využívat myčku nebo mýt špinavé nádobí „po staru“ ručně v dřezu. Podívejte se s námi na fakta, která vám usnadní rozhodování.



I přesto, že během mytí v myčce spotřebováváme kromě vody také energii potřebnou pro ohřev vody a energii na mytí, čísla z nezávislých studií svědčí ve prospěch myčkám. Bylo dokázáno, že především ruční mytí pod tekoucí vodou je velmi neúsporné – během jednoho takového mytí spotřebujeme totiž až 40 litrů vody, kdežto myčka je schopna si vystačit s pouhými 12 litry na jeden mycí cyklus. Záleží samozřejmě na typu myčky, zvoleném cyklu a na tom, zda necháváme myčku běžet poloprázdnou či plnou. Pokud jste zastánci ručního mytí, snižte proud vody nebo si ještě lépe napusťte dřez horkou vodou a umývejte v nádobí v něm.

Pokud používáte k mytí nádobí myčku, myslete na to, aby byla co nejvíce naplněna, myjte na kratší cykly a vybírejte prostředky, které jsou efektivní i při nižších teplotách. Ty jsou nejen ekologické, ale i ekonomické. Zabijete tak dvě mouchy jednou ranou – uděláte dobrý skutek pro planetu a přírodní zdroje a odlehčíte vaší peněžence. S kvalitními moderními kapslemi bude vaše nádobí čisté a lesklé za každé situace.

