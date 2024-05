Novinka do našich domácností: Ariel Touch of Lenor

Vůně čerstvě vypraného prádla vzbuzuje pozitivní emoce a je velice důležitým indikátorem v posuzování čistoty prádla. Proto se Ariel spojil se značkou Lenor, aby v nové produktové řadě Ariel Touch of Lenor poskytl maximální účinnost pracího prostředku a zároveň dlouhotrvající vůni svěžesti.

Přivonět si k čerstvě vypranému prádlu navozuje stejné pocity radosti, uvolněnosti a svěžesti, jako když se ocitáme v pěkně uklizeném bytě, či poté, co opouštíme sprchu. Jak nedávný průzkum ukázal, svěží vůně je jedním z nejdůležitějších indikátorů, podle kterého spotřebitelé posuzují čistotu prádla. Proto se Ariel spojil se značkou aviváží Lenor a vytvořil novou produktovou řadu Ariel Touch of Lenor, která spojuje vysokou účinnost pracího prostředku s oblíbenými vůněmi Lenor. Speciální technologie Touch-Activated Freshness System aktivuje vůni při každém pohybu a umocňuje tak požitek ze svěžesti po dlouhou dobu.

Složení výrobku zajišťuje vynikající čisticí schopnosti i při nízkých teplotách a kratších pracích cyklech, což vede k úspoře energie a CO2 až o 75 %. Prací gely a kapsle Ariel Touch of Lenor účinně odstraňují nečistoty již při 30 °C. Češi upřednostňují podle průzkumu (r. 2022) praní prádla v chladnější vodě v 50 % případů. Jen o trochu častěji volí kratší prací cyklus, který krom úspory elektřiny snižuje i spotřebu vody. Dalším krokem k úspoře elektřiny i vody je celková četnost pracích cyklů. Jejich počet lze redukovat důkladným zaplněním pracího bubnu. V tomto ohledu jsou Češi více efektivní – přes 70 % spotřebitelů se zaměřuje na důkladné vytížení pračky.

Kapsle Ariel Touch of Lenor PODS mají rychle se rozpouštějící povlak s technologií TurboBoost pro lepší odstranění skvrn. Díky rychlému rozpouštění neulpívají zbytky pracího prostředku na prádle, tudíž je vaše prádlo skutečně čisté již po 45 minutách praní. Krátké praní ve studené vodě nejen, že eliminuje spotřebu vody a elektřiny, čímž přispívá k úsporám v rodinném rozpočtu, ale také zajišťuje prádlu delší životnost a snižuje vyblednutí barev.

Kromě toho je 80 % organických složek pracího prostředku biologicky rozložitelných a obal je 100% recyklovatelný.

Prací gely a kapsle Ariel Touch of Lenor jsou k dispozici ve dvou variantách oblíbených vůní – Amethyst Flower a Fresh Air. Se svou dlouhotrvající schopností uvolňovat vůni během pohybu zajišťují pocit svěžesti a radosti na každém kroku.