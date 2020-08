Lépe rozumět miminku

U miminka jeden nikdy neví. Tváří se jako sluníčko a rozdává jeden úsměv za druhým. A v zápětí jako když se zatáhne modrá obloha: nastoupí pláč a nespokojenost. Co se stalo? Nebývá snadné to rozpoznat a často to ani není možné. Přesto je dobré zachovat klid a snažit se miminku co nejvíc rozumět.

Kdyby nám bylo dáno prožít někdy týden na jiné planetě, lépe bychom rozuměli, jak se asi miminko po příchodu na svět cítí. Jedním slovem: cize. Adaptace na nové prostředí je po dlouhých měsících v matčině děloze s příjemným přítmím, plnou penzí, klimatizací, dokonalým okysličováním a všeobecnou harmonií prostě ŠOK. Na světě je to nějak násilné – už jen to ostré světlo na porodním sále! (Kdy ho konečně odstraní všude?) A všude a ve všem jakoby chyběly jistoty a hranice. Člověk najednou musí sám dýchat a navíc je vystaven kritickému zkoumání okolostojících lidí, jejichž jazyku zatím není rozumět. A ty nepříjemnosti s mytím a oblékáním! Aby toho nebylo málo, čas od času navíc umí potrápit ten nový nepříjemný pocit okolo žaludku. Říká se mu hlad, ale to v tuto chvíli malý světoobčan ještě netuší. Krátce, trvá to, než si miminko na nové podmínky zvykne, a není divu, když si během toho zvykání chvílemi zapláče.

Jenže rodičům tím situaci zrovna neulehčí. Odkud mají vědět, co miminko vlastně chce? Co který pláč znamená? Co lze udělat proto, aby ten křik nebyl tak strašný! Vždyť z něj třeští hlava a nedá se to vydržet!

Všichni, kdo měli malé dítě, dobře vědí, že k péči o miminko patří i kus nejistoty. Že na mnohé rodičovské otázky neexistují jednoznačné odpovědi. Je třeba čas, než se dítě s maminkou, resp. s rodiči sladí, a koneckonců – copak tomu u jiných týmů bývá jinak? Musí se cvičit a usilovat o vzájemné poznání, aby komunikace mohla dobře fungovat.

Zároveň je třeba říci, že „tým rodiče – miminko“ má na rozdíl od jiných týmů předpoklady pro výborné fungování. Většina rodičů reaguje na dítě intuitivně správně. Berou ho spontánně do náručí, když zapláče. Zkoumají, odkud pramení jeho nespokojenost – hlad nebo vlhká plena? Touha po mazlení? Nuda? Čím více jsou dospělí s miminkem pohromadě, tím snáze se učí jeho signálům rozumět. Platí to pochopitelně zejména o maminkách, které, dokud kojí, tvoří s miminkem nedělitelnou jednotu. Ta vlastně začíná už během těhotenství, výrazně naroste během porodu a těsně po něm (proto je tak důležité matku a miminko po porodu neoddělovat – tzv. bonding) a pokračuje i v dalších měsících.

3 úlevná doporučení čerstvým rodičům:

Miminko nelze rozmazlit

Naopak, v počáteční fázi života není mazlení a pozornosti věnovaných dítěti nikdy dost. Dokonce je to velmi významné pro dětský vývoj. Proč? Protože se tak utváří primární důvěra, a stejně tak i počátky zdravých vztahů. Malé děti jsou zcela vydány do péče svých dospělých. Samy pro sebe nic udělat nemohou, ale vše vnímají. Když jsou jejich potřeby dobře uspokojovány, v miminku narůstá důvěra v svět jako v bezpečné místo. Proto se snažme tuto potřebu miminka naplnit. Když např. nemůže usnout, často stačí přijít a pochovat ho, blízkost milující osoby ho uklidní. Právě v tomto čase se u miminka rodí důležitá schopnost důvěry a intimity, kterou bude potřebovat i v dalších fázích svého života.

Miminka potřebují mnohem méně než se zdá

Rodiče se často tolik snaží, aby bylo na příchod dítěte vše připraveno: výbavička, kočárek, pokojík, vše dle poslední módy na doma i na ven. Kolik to ale stojí peněz i sil. A přitom miminko v prvních měsících života mnohé z toho vůbec nepotřebuje. Dokonce ani hračky, nebo aspoň ne tolik, kolik jich dnes obvykle každé má. Maminčin obličej je z počátku tou nejmilejší podívanou, pozornost miminko stejně dlouho neudrží.

Lepší než kočárek bývá šátek. Lidská mláďata coby tzv. nošenci jsou mámě na blízku klidnější a horizontální poloha jim i více vyhovuje.

Každé dítě se adaptuje i vyvíjí svým vlastním tempem

Existují miminka nenáročná, která se na světě zabydlí během několika dnů. A jiná, která potřebují týdny nebo dokonce měsíce. V krajním případě miminka opravdu hodně pláčou, (Někdy i potřebují odbornou pomoc v poradně pro nadměrně plačící kojence. V ČR funguje např. při pražské FN v Motole).

Vývojové mezníky: