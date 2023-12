Jak pro dítě vybrat vhodné vitaminy na zimu

Ze všech stran se na nás valí různá doporučení na doplňky stravy, multivitaminy, super potraviny a další cesty, které podpoří imunitu našich dětí. Jak se v tom vyznat a jak vybrat ten správný produkt? Stačí se zamyslet nad svým dítětem, jeho životním stylem, stravou, případně nad tím, jestli už nějaké produkty neužívá.

Myslet byste měli i na vzájemnou interakci různých vitaminů, ale i na limity vstřebatelnosti. Například limity vstřebatelnosti značí, že každé tělo dokáže vstřebat pouze určité množství vitaminů. Pokud jej díky stravě a různým preparátům dostává nadbytek, v lepším případě je tělo vyloučí močí, v horším případě hrozí tzv. hypervitaminóza neboli otrava vitaminy. Ta hrozí hlavně u vitamínů rozpustných v tucích, tedy A, D, E, K.

Interakce různých vitaminů znamená, že se navzájem ovlivňují. Například vitamin C zvyšuje vstřebávání železa, tudíž je vhodné doplňovat oba zároveň. Funguje to ale i obráceně, třeba že vápník negativně ovlivňuje železo. Tudíž, pokud je dítě milovníkem mléčných výrobků a nesmí denně chybět na jeho talíři, měli bychom hlídat hladinu železa a případně jej doplňovat, pokud má tělo nedostatek ze stravy. U vzájemného kanibalismu pak jde o to, že pokud užíváme zároveň dva vitaminy, které vyžadují stejné transportní mechanizmy na jejich zpracování, tak soutěží o jejich vstřebatelnost ve střevě. Typickým příkladem je pak hořčík a vápník, tělo si nikdy nevezme plnou dávku obojího, pokud je užíváte současně. Tudíž si dejte velký pozor na rutinní příjem různých multivitaminových doplňků, které jsou u dětí velmi oblíbené. Nedává to totiž smysl a ve výsledku to může dítěti i uškodit. Multivitaminy mají doplnit denní příjem našich ratolestí a zabezpečit, že jim žádný důležitý vitamin nebo minerál nebude chybět, a ne je zaplavit nadměrným množstvím.

Jak tedy zvolit tu správnou cestu? Stačí se pořádně zamyslet. Zásadní otázka je, jak se dítě stravuje. Zda máte jeho stravu stále pod kontrolou, denně mu vaříte a snažíte se o vyvážený jídelníček, nebo už chodí do školky, kde dostane oběd a vy ani nevíte, jestli si ten kousek zeleniny dal? Dále je třeba vzít v potaz také roční období a režim celého dne. Obecně na podzim ubývá čerstvé lokální zeleniny a ovoce, je tedy vhodné doplňovat vitamin C. Dále pak ubývá slunečního svitu, na podzim vládnou spíše pochmurné dny bez slunce a zároveň se o několik hodin denně zkracuje den na úkor noci. V tom případě je vhodné doplnit sluneční vitamin – tedy vitamin D. Když se k tomu všemu přidá dětský kolektiv ve škole či školce, v rámci kterého to bývá na podzim a v zimě s imunitou často náročné, je potřeba zapracovat na budování imunity. A proto se doporučuje vybírat cíleně vitaminy potřebné pro normální funkci imunitní systému.

Náš tip:

Nový Supradyn Immune Kids obsahuje dobře známou trojku: vitaminy C, D a zinek. Pokud má dítě nějaké další specifické problémy, které mohou způsobit nedostatek určitého vitaminu nebo minerálu, je vhodné to brát v potaz a konzultovat s lékařem. Pamatujte také na to, že vitaminové doplňky nenahradí vyváženou stravu a že s úsměvem jde všechno lépe.

Supradyn Immune KIDS je doplněk stravy pro děti od 4 let.

Dávkování:

– 2 ks pro děti 4-8 let

– 3 ks pro děti 9-13 let

– 4 ks pro děti 14-18 let a dospělé

Balení obsahuje 100 ks.

Více informací o produktech a inspiraci, jak pečovat o imunitu a podporovat svou energii naleznete na www.supradyn.cz