Myslíte, že máte dostatek vitamínu C?

Kromě podpory přirozené obranyschopnosti organizmu a snížení míry únavy a vyčerpání přispívá vitamín C například ke správné činnosti nervové soustavy a psychiky. Slouží také k normální tvorbě kolagenu nezbytného nejen pro mladistvý vzhled pokožky, ale i pro správnou funkci chrupavek, kostí či zubů.

Náš organizmus si některé vitamíny vytvořit neumí. Týká se to také vitamínu C, o jehož přísun se musíme postarat sami. Chcete-li ho co nejvíce získat z pestré a vyvážené stravy, vsaďte nejen na cenné přírodní zdroje, ale také na jejich šetrnou úpravu.

– Ačkoliv si většina z nás v souvislosti s vitamínem C vybaví hlavně citrusy, ještě bohatším zdrojem jsou plody šípku a rakytníku řešetlákového, které na podzim dozrávají v našich zahrádkách i volné přírodě. Ze surovin běžně dostupných v obchodech sáhněte například po kiwi a jahodách. Pokud jde o zeleninu, známým zdrojem vitamínu C je červená paprika, kromě ní se hodí také květák, kapusta, brokolice nebo třeba petrželová nať.

– Vitamín C je citlivý na teplotu. Ovoce i zeleninu je proto ideální jíst zasyrova. Pokud vyžaduje tepelnou úpravu, je mnohem lepší napařování nebo chvilkové spaření než dlouhé vaření.

– Vyšší množství vitamínu C v potravinách zachováte, když je ochráníte přes světlem a nenecháte je zbytečně na vzduchu. Pomeranč tak loupejte těsně před tím, než ho budete jíst. Stejně tak zeleninu krájejte bezprostředně před konzumací. Chcete-li si céčko konzumovat v tekuté formě, je lepší vylisovat si čerstvou šťávu než kupovat balené džusy. Dobrou volbou je i popíjení vody, do níž vymačkáte čerstvý citron.

