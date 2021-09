Jak na podzimní splín?

Skleslost, únava a nedostatek zájmu charakterizují podzimní období roku, které k nám jak se zdá, dorazilo s předstihem. Měnící počasí a úbytek denního světla může ztížit i běžné denní fungování. Podzimní splín je naprosto přirozený. Funguje na něj nastavený režim a přijmutí faktu, že k danému ročnímu období patří. Nezaměňujte ho však s rozvojem depresí, které se zpočátku mohou tvářit podobně.

Podzimní splíny doprovázejí také úzkostlivé myšlenky, smutek, nervozita a podrážděnost. Podle odborné terminologie se jedná o sezonní afektivní poruchu, ke které jsou dvakrát náchylnější ženy. I přestože bývá lidově někdy označována jako podzimní deprese, ve skutečnosti se o druh deprese nejedná.

Deprese je na rozdíl od podzimního splínu dlouhodobější, obvykle přináší sebedestruktivní myšlenky, pocit zmaru, beznaděje a člověk postupně ztrácí zájem o vše, co má jinak velmi rád. Poměrně zřejmými ukazateli na depresi jsou navíc ztráta chuti k jídlu a zvýšená spavost i během dne.

Pomůže společnost, pohyb i spánek

Pro lepší psychickou pohodu začněte častěji chodit do přírody, protože ta má teprve ty správné léčivé účinky. A nezapomeňte se hýčkat. Uvařte si některou z tradičních podzimních dobrot, kterou je třeba dýňová polévka nebo horká čokoláda a pozvěte přátele na příjemné posezení. Podzim nabízí mnoho skvělých možností od typických pokrmů, které si jindy dopřát nemůžete, přes přírodu hrající všemi barvami, až po ty často negativně zmiňované dlouhé večery, které můžete věnovat čtení knih, filmům nebo hrám s rodinou a přáteli.

5 tipů pro lepší prožití podzimního splínu:

1. Nastavte si pravidelný režim

Se splínem můžete bojovat pravidelností. Minimálně třikrát týdně byste měli strávit aspoň hodinu pohybem. Stačí chůze a není třeba lámat rekordy. Pokud vám to ale okolnosti umožňují, vyrazte si během slunečných dní na kolo, zaplavte si v bazénu nebo si zaběhejte.

2. Stravujte se sezónně

Do jídelníčku zařaďte sezónní potraviny, spoustu zeleniny ke každému jídlu a nezapomeňte doplňovat potřebné vitamíny. Na podzim si pochutnáte na teplých hutných polévkách a jídlech, které zahřejí i zasytí. Kromě dýňového krému můžete více experimentovat s pečeným masem, ovesnými, jáhlovými i dalšími druhy kaší nebo sezónním ovocem: hruškami, švestkami nebo jablky.

3. Doplňte chybějící vitamíny

Ve stravě nebo na sluníčku důležitých vitamínů už moc nezískáte, ale imunitu na podzim podpořit musíte. Pravidelně jezte kvalitní vitamín C a D a přírodní přípravky, které vám doplní energii, výborná je matcha nebo moringa. Pokud vás chmurné nálady přece jen přepadávají, nenechte se vtáhnout do deprese a zkuste kvalitní přípravky CBD.

4. Ulehejte ve stejnou dobu

Ve stejný čas ulehejte i vstávejte, což platí jak pro pracovní dny, tak pro víkend. Tělu to může udržet onu pravidelnost. Toto doporučení platí celý rok, v době nastávajícího úbytku světla ale nabírá na důležitosti. Dlouhá noc totiž motivuje k protahování spánku a odkládání povinností, které ale nejsou šťastnou cestou, jak se splínem bojovat.

5. Buďte v kontaktu

Stýkejte se s přáteli i rodinou, telefonujte si nebo zase propadněte kouzlu deskových her. Stolní hry skýtají téměř nekonečné možnosti zábavy a rázem vás přenesou do jiných civilizací, století a zaměstnají hlavu tak, že nezbude prostor pro zbytečné pochybnosti.

6. Omezte přemýšlení

Možná to zní trochu zvláštně, ale podzim nahrává dlouhým úvahám a probíráním se v myšlenkách. Zkuste tomuto lákadlu nepropadnout, nezvažujte, jestli se vám vlastně chce nebo nechce jít cvičit, nebo jet nakoupit. Berte to tak, že za pár týdnů nebo měsíců se opět vrátíte do své kůže, teď to chce jen vydržet.

(Rady sestavila výživová poradkyně Ivana Bednářová Častvajová, garantka sekce Zdraví na Zoot.cz)

Náš tip:

Moringa z Filipín

Moringa je skvělým pomocníkem pro posílený obranyschopnosti a přirozeným zdrojem například vitamínu C, železa, hořčíku i draslíku, které přispívají k udržování normální psychické pohody.

Moringa olejodárná je považována za mimořádnou superpotravinu pro její nutriční kvality a vysoký antioxidační, protizánětlivý a ochranný efekt. Ve východních kulturách byla používána jako prostředek k prevenci onemocnění jako je diabetes, respirační a kardiovaskulární onemocnění, zažívací potíže, anémie, artritida a další. Je vynikajícím zdrojem vitaminu A, vitamínu C, železa, bílkovin, vlákniny, vápníku, hořčíku a draslíku. Moringu z Filipín od společnosti Herb&Me můžete koupit na zoot.cz