Neobyčejné hračkářství

Vítejte v obchůdku s rozvojovými hračkami. Jsou to takové, které dávají smysl. Rozvíjí totiž smysly a dovednosti dětí od narození až po školní věk. Ty správné tipy vám představí Jana Vyhlídalová, majitelka Kidtown.cz a odbornice na pomůcky pro správný rozvoj dětí.

Váš obchod není obyčejné hračkářství, v čem jsou hračky, které prodáváte jiné?

V Kidtown.cz nabízíme hračky, o nichž jsme přesvědčeni, že rozvíjí děti vždy v dané fázi jejich života. Hodně se zaměřujeme na hračky rozvíjející smysly, ať už se jedná hmatové, zvukové či zrakově stimulační. Velkou pozornost věnujeme hračkám pro děti se speciálními potřebami. Tady se jedná o hračky či pomůcky pro děti s ADHD, autismem, Aspergerovým syndromem. Chodí k nám i lidé pro hračky logopedické nebo třeba hračky pro děti po dětské obrně nebo různých parézách. Tady jsou velmi oblíbené třeba smyslové kostky Sensory blocks nebo různé zrcadlové stavebnice. Proto jsme v letošním roce připravili tzv. Sadu s velkým S, která oboje tyto kostky kombinuje a dětem nejen, že posiluje smyslové vnímání, ještě navíc díky zrcadlovým dílkům posiluje dětskou pozornost. Hodně zajímavé jsou tzv. uklidňovací a pozornost poutající hračky, jako třeba třpytivé koule Glitter Balls. Pro autisty je zase důležitá haptika, což je o hmatových vjemech – tady je úplně skvělé Smyslové pexeso Silishapes, míč Constellation ball nebo Válce s barevným olejem. Ty si velmi často pro sebe na uklidnění kupují i dospělí. Proto si stojíme za prohlášením, že Kidtown.cz jsou hračky pro rozvoj dítěte.

Jak vás vlastně napadlo, otevřít si takový obchod? Byl to váš sen, prodávat hračky nebo to vzniklo náhodou?

Nápad vznikl úplnou náhodou. Marketing a komunikace, kterými jsem se do doby před otevřením Kidtown.cz živila, mne už nebavili. Původně jsem myslela, že zkusím navrhovat dětské pokojíčky, kde hračky měly hrát poměrně velkou roli. No a skončila jsem u hraček. Vlastně jsem se v červenci 2014 rozhodla, že zkusím podnikat v dětské oblasti, v polovině srpna se rozhodla, že to nebudou dětské pokojíčky, ale spíše hračky a 17. října 2014 jsem otevřela prodejnu hraček Kidtown.cz na Praze 6. Eshop jsem spustila v polovině listopadu 2014.

Kde takové hračky nakupujete, kde hledáte inspiraci?

Hračky vybírám převážně na veletrzích v zahraničí. Navíc jsme již docela známí, takže se nám hlásí noví dodavatelé, protože od těch stávajících na nás dostali skvělé reference. Všechny naše dodavatele znám osobně. Mám spoustu energie, takže za nimi velmi často chodím s nápady, co by třeba mohli vyrobit buď přímo nám na míru, nebo jako rozšíření jejich portfolia. A pak to testujeme na českém trhu.

Můžete nám dát nějaký stručný návod, jak vybrat pro dítě správnou hračku? Co bychom při výběru měli zohlednit?

Určitě bych vybírala dle věku dítěte, jeho schopností a stupně jeho vývoje. Jestli se jedná o dítě, které se vyvíjí přirozeně nebo se třeba u něj projevuje nějaká dysfázie. U novorozenců doporučuji stimulovat zrak, k tomu je skvělá naše edice Černobíle pro nejmenší. Od jednoho roku je dobré stimulovat motorické dovedností, jako například různé vkládací tvary a provlékačky, první stavebnice, ideálně dřevěné. Od dvou let pak skládání jednoduchých puzzlí a šroubování. To je strašně důležité pro koordinaci ruka-oko a stimulaci obou hemisfér. Hodně doporučujeme rozvíjet jemnou motoriku, jejíž mozkové centrum sousedí s centrem řeči. Děti s dobrým jemně motorickým vývojem totiž mají menší logopedické problémy. Snažila bych se také vybírat hračky, které vydrží déle. Skvělé jsou Duhové kamínky Rainbow Pebbles nebo třeba set Duhový architekt. Tahle stavebnice, určená dětem od prvního roku věku je školkami využívána i v předškolním věku, a to na podporu předmatematické gramotnosti. Dítě totiž už z toho třeba jen nestaví různé stavby, ale učí se, že každý tvar je jiný – že jsou zde trojúhelníky, čtverce, obdélníky a půlkruhy. A třeba že dva půlkruhy dohromady vytvoří jeden celý kruh.

Jaká je nejoblíbenější hračka/hračky u vás doma?

Jasně že iPad, pak spousta licencovaných značek, které vůbec Kidtown.cz neprodává, ale syn je potřebuje, protože je zná z televize a od spolužáků. Z našeho obchodu stále jede Kapla, Magnatiles a teď si můj osmileťák přeje od Ježíška naši Finanční magnetickou tabuli Oslíčku, netřes se.

Vím, že vytváříte i nějaké vlastní hračky, povězte nám, o jaké hračky jde?

Máme třeba skvělou novorozeneckou kolekci Černobíle pro nejmenší, kterou tvoří knihy a pak nafukovadla s rolničkou, jako například Nafukovací hvězdička. Nafukovací kolekci pro nás na základě našich návrhů vyrobila Fatra Napajedla.

Máte nějaké další konkrétní plány, co chcete tvořit?

V oblasti produktů bych se chtěla věnovat větší provázanosti na vzdělávání a více se v něm angažovat. Zrovna před pár dny jsme vypustili do světa skvělý produkt – Finanční magnetickou tabuli Oslíčku, netřes se, která by měla podpořit finanční gramotnost rodin s dětmi a naučit děti s penězi hospodařit. S velkou pozorností sleduji témata, která ve společnosti rezonují, a která bych ráda dětem přiblížila, ať na úrovni hraní nebo vzdělávání.

Vánoce se blíží a tak se ještě zeptám, co byste popřála dětem, aby našly pod stromečkem?

Ráda bych jim samozřejmě popřála spoustu hraček z našeho obchodu. Ale nejvíc jim přeji, aby tam našly hračky a třeba i výukové pomůcky, které si přejí, a které přispějí k jejich správnému vývoji. A pokud při hrách s nimi dokáží zapojit více členů rodiny a přispějí tak k rodinné pohodě, potom to bude úplně skvělé.