Nočník nebo záchod pro dospěláky?

Dnešní nočníčky i speciální sedátka na záchod určené malým dětem jsou velmi nápadité. Jsou příjemné i ergonomicky tvarované. Takže výběr zůstává otázkou vkusu a preferencí co komu vyhovuje…

Co je pohodlnější?

Je to též otázka priorit: někomu se líbí sedět vysoko a houpat nožkama ve vzduchu (samozřejmě pomůže oblíbený dětský stupínek). Jinému zas přijde příjemnější sedět nízko s nohama bezpečně a pevně na zemi. Výsledek? Nerozhodně, tak půl na půl.

Příklady táhnou

Když dítě mezi prvním a druhým rokem vidí, že máma i táta chodí na velký záchod, může to chtít napodobit. Najednou mu přijde, že vlastně nechce nočník pro mrňata! V tomto případě vítězí záchod s dětským sedátkem.

Někdy to jde hodně rychle…

Mezi naplněním močového měchýře a pocitem „já musím“ zbývá u malých dětí někdy sotva pár vteřin. Běžet na záchod, stáhnout kalhoty, ještě vylézt na schůdek a sednout si na záchod… Někdy se to prostě nedá stihnout a nehoda je na světě. V tomto případě je nočníček praktičtější. Může být připravený přímo v pokoji nebo u dveří na chodbě.

Jít na záchod může být také strašidelné

Odloučit se od něčeho, co bylo schované uvnitř těla – to je pro některé děti hodně zvláštní zkušenost. Když pak ještě tato věc zmizí ve víru vody do bezedné díry, to je tedy nadmíru znepokojivé. Podle zkušeností dětských psychologů některé děti se prostě bojí, že do té „propasti“ samy spadnou a odnese je voda. V tomto případě vítězí nočník.

Otázka úklidu

Zde je odpověď jasná. V tomto bodě nemůže nočník se záchodovou mísou soupeřit. Když jde dítě na záchod, vše skončí tam, kde má. Což znamená: podstatně méně námahy s čistotou, údržbou i úklidem. Vítězí záchod!

Závěr

Jednoznačného vítěze tohoto srovnání nemáme. Pokud je to možné, nechte dítě, aby si vyzkoušelo obě varianty a rozhodlo se samo. Většina dětí dříve či později stejně přesedlá z nočníku na záchod úplně samo. Prostě vrozená zvídavost dítě požene dál…