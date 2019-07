Ojedinělé a vkusné pro váš domov…

Po společné práci v oblasti architektury založili Steve Molloy & Gunnar Rönsch v roce 2011 značku FUNDAMENTAL.BERLIN – desénové bytové doplňky a umělecká díla zkoumající jednoduché vzory vytvořené přírodou s cílem přenést je do každodenního života.

Práce těchto designérů svědčí o tom, že se inspirativními věcmi doma i na pracovišti může obklopit každý. Výsledky jejich činnosti si okamžitě zamilovali jejich rodiny a přátelé, ale jen velmi málo lidí si zprvu mohlo některý z jejich produktů dovolit koupit. Steve a Gunnar proto přehodnotili svůj obchodní model, pronikli do dodavatelského řetězce a převzali kontrolu nad všemi kroky v procesu, od počátku až po prodej, aby bylo možné ceny produktů přiblížit širšímu okruhu spotřebitelů.

Protože oba designéři milují čísla, geometrii či hru se světlem, která jim matně připomíná hodiny fyziky na střední škole, inspirací pro jednotlivé designy FUNDAMENTAL.BERLIN je vždy určitý fenomén ze světa matematiky nebo vědy. V aktuální kolekci naleznete například misky PUSH, které jsou prodávány jako speciálně plochý leptaný plech, ze kterého lze pomocí prstů vytvarovat jedinečnou strukturu a tvar. Zajímavostí tohoto materiálu je kromě jeho struktury i možnost měnit jeho přirozený vzhled. Chcete, aby vypadal více vintage? Nechte na něj působit myčku na nádobí. Lesklý efekt můžete pak navrátit zpět jednoduchým experimentem s coca-colou.

Jedinečný design NEST BOWL nabízí opět multifunkční využití. Kovová mísa o průměru 20 nebo 30 cm, která díky otevřenému systému zajišťuje neustálou cirkulaci vzduchu, je ideální na pečivo, ovoce nebo zeleninu. Přesto ji lze jednoduše proměnit v nápadité stínidlo. Vyjmutím korkové kuličky na dně a obrácením mísy vznikne prostor pro běžnou žárovku E27, která díky vzdušnému designu vytvoří záplavu malých geometrických ornamentů na okolních stěnách. K dostání v bílé, žluté, mint nebo černé barvě.

Designové kousky FUNDAMENTAL.BERLIN jsou tradičně k dostání v obchodech předních světových galerií, jako například The Museum of Modern Art v New Yorku, Le Centre Pompidou v Paříži, KODE ART Museums of Bergen v Norsku nebo Design Museum v Londýně. Výhradním distributorem pro ČR a Slovensko je od letošního února www.urbanlux.cz.