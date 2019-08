Jak pečovat o stříbrné šperky?

V létě nosíme stříbrné šperky v hlubokých dekoltech přímo na pokožce. Vyrážejí s námi na výlety, pod stan, do hor i k moři. Tak nějak je nosíme více než zlato, protože se o ně méně bojíme a víme, že stříbrný přívěsek či náušnice se hodí skoro ke všemu. Jak ale docílit, aby zůstaly jako nové?

Občas zjistíme, že na konci sezóny získá nošený stříbrný šperk jiný odstín, ztratí lesk a v některých místech zčerná. Co s tím? Někdy zkusíme „osvědčené rady“ a vrhneme se na čištění stříbra s vysloužilým zubním kartáčkem a zubní pastou, jindy s kypřicím práškem do pečiva nebo přímo se sodou. Zeptali jsme se raději odborníka na stříbro, Michala Kotyzy ze společnosti Moshna, jak stříbro čistit a jak o něj pečovat:

Jak pečovat v létě, hlavně při cestách k moři, o stříbrné šperky?

Stříbro, přestože je to kov, je relativně měkké. Zušlechtěním se získává tzv. sterlingové stříbro, jehož vlastnosti jsou pro výrobu šperků nejvhodnější. I tak je ale důležité zacházet se šperky opatrně, ohleduplně a vyhýbat se jejich mechanickému namáhání. Stejně tak je důležité minimalizovat kontakt šperků s agresivními látkami, což mohou být např. opalovací krémy, parfémy, ale i chlor, pot či mořská voda.

Čištění provádějte pomocí speciálních roztoků, hadříků či vat určených na čištění stříbra. Koupíte je u zlatníků či v drogeriích. Lidové rady sice mohou jednorázově zafungovat, ale v některých případech mohou šperk i poškodit. Máte-li šperk po babičce z kategorie „rodinné stříbro,“ určitě svěřte jeho čištění odborníkům.

Čím to je, že stříbrné šperky již tak často nečernají jako v minulosti?

Zmiňované černání je přirozená chemická reakce mezi stříbrem a sirovodíkem obsaženým v okolním prostředí, tedy především ve vzduchu a v potu. Jeho množství je individuální a tento proces způsobuje reakci v rozdílné intenzitě. Společně se slunečním svitem a vlhkostí se však urychluje. Někteří značkoví výrobci proto vylepšují konečnou povrchovou úpravu šperků – právě aby zabránili černání. Například stříbrné šperky Moshna dostávají dodatečnou ochrannou vrstvu čistého stříbra nebo rhodia. A zvláště díky rhodiu je stříbro chráněné před černáním nejlépe.



Proč jsou stříbrné šperky vhodné i pro děti?

My například při výrobě šperků používáme pouze to nejkvalitnější šperkařské stříbro, které neobsahuje žádné nebezpečné příměsi jako je nikl nebo kadmium. Právě ty mohou způsobovat nepříjemné zarudnutí kůže nebo alergické reakce. Naše stříbrné šperky jsou tak alergicky neutrální. A díky antibakteriálním vlastnostem stříbra se maminky nemusí obávat o zdraví svých malých broučků.