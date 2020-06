Ryby, brambory a rajčata – skvělý letní a lehký oběd

Během teplých letních dnů se coby ideální oběd nabízí nějaká dobrá ryba s bramborem a čerstvou zeleninou, třeba s rajčaty. Tyto suroviny se skvěle doplňují nejen v chutích, ale i v obsahu vitaminů, minerálů a dalších důležitých prospěšných látek. Podívejme se, co na to odborníci na slovo vzatí…

Ryby – zdroj omega-3 mastných kyselin

Jak dlouho už člověk konzumuje ryby? Od nepaměti, ve všech světadílech i kulturách. Pudy a intuice navedly naše předky k tomu, že si díky rybám hýčkali své zdraví. Rybí maso totiž obsahuje minimum tuků. Má ovšem unikátní složení v podobě omega-3 mastných kyselin, jejichž pozitivní vlastnosti využívá především náš kardiovaskulární systém a metabolismus. Tyto nenasycené mastné kyseliny najdete u ryb mořských i sladkovodních.

„Výhodou rybího masa je jeho dobrá stravitelnost, a to díky jednoduché struktuře bílkovin a absenci špatně poživatelných vazivových bílkovin. Dalším pozitivem je obsah všech esenciálních aminokyselin a dobrá stravitelnost. Žaludek opustí 2-3 hodiny po požití. Kuchaři taky ocení jednoduchou a rychlou tepelnou úpravu,“ vysvětluje Ing. Martin Urbánek, Ph.D., zástupce ředitele Rybářského sdružení České republiky.

Abychom maximálně využili benefity rybího masa, je optimální konzumovat alespoň 2 pokrmy z ryb týdně, výživové doporučení činí zhruba 400 g za týden rybího masa na jednu osobu, Češi v porovnání s ostatními zeměmi zatím výrazně zaostávají. V Česku sníme přibližně necelou čtvrtinu množství evropského průměru. Sice se u nás vyprodukují velmi kvalitní sladkovodní ryby, především kapr, ale většina z nich míří do ciziny. Minulý rok se u nás prodalo celkem 8 400 tun tuzemských živých ryb a 2 200 tun zpracovaných. Vyvezlo se však 10 300 tun sladkovodních ryb.

Brambory – dietní potravina, která zasytí

Vitamin C, draslík, hořčík, vápník, železo a vitaminy skupiny B – tohle všechno dodají našemu organizmu brambory. Jejich předností je, že patří mezi potraviny, které neobsahují lepek a tím jsou vhodné pro celiaky. A přestože mohou být někomu trnem v oku kvůli obsahu škrobu, což je typ polysacharidu, řadí se mezi dietní potraviny. Ve 100 g brambor totiž přijmeme pouze 75 kcal. Brambory mají i díky obsažené vláknině jeden z nejvyšších indexů sytosti, tedy míru schopnosti potravin snížit hlad a snížit potřebu energetického příjmu na několik dalších hodin.

„Brambory se řadí mezi nejdůležitější zemědělské plodiny. Pro lidskou výživu mají ve světovém měřítku větší význam pouze pšenice, rýže a kukuřice. U nás patří mezi tradiční základní potraviny,“ vysvětluje Ing. Josef Králíček, předseda Českého bramborového svazu. „České brambory patří mezi nejkvalitnější. A to především proto, že věnujeme pozornost každému detailu. Třeba tomu, kde je pěstujeme, jak je ošetřujeme, skladujeme a také jak se dostanou ke spotřebiteli. Domácí brambory poznáte jednoduše – jejich původ musí být uveden v případě balených brambor na sáčku, u volného prodeje na ceduli.“

Výhodou našich pěstitelů je i fakt, že ve srovnání s jinými evropskými zeměmi používáme významně nižší dávky průmyslových hnojiv. Také se u nás daleko méně používají přípravky na ochranu rostlin, které se při pěstování běžně aplikují proti plevelům, chorobám a škůdcům.

Kolik brambor zkonzumuje ročně průměrný Čech? Zhruba 65 kg brambor. V tomto časovém horizontu vypěstujeme u nás 700-900 tisíc tun. Stále však jsme závislí na dovozu, přibližně

100-150 tisíc tun dovážíme především z Německa nebo Francie.

Rajčata – oblíbená zelenina s antioxidačními vlastnostmi

Výzkumy uvádí, že ze zeleniny nakupujeme nejvíce právě rajčata. Podle Českého statistického úřadu dosahovala jejich průměrná spotřeba v roce 2019 již 12 kg, což je téměř dvakrát více než v roce 1992. Odkdy si na nich v našich krajích pochutnáváme? Až od druhé poloviny 19. století. Od té doby se začala šlechtit. Dneska se jenom u nás můžeme chlubit více než 1 500 odrůdami. Jak ale poznáte v obchodě kvalitní rajčata?

„Kvalitní rajče je na první pohled svěží, na omak pevné, pružné a má sytou, většinou červenou barvu. Určitě si dejte pozor, aby nevypadalo scvrkle, nebylo nahnilé, plesnivé, nebo jinak poškozené. Také nezapomeňte sledovat jeho původ. Mnohá dovozová rajčata nelze považovat za čerstvá jednoduše již proto, že za sebou mají tisíce kilometrů v uzavřených kamionech, kde dozrávají teprve během cesty. To se projeví na chuti, výživové hodnotě a v neposlední řadě musíme myslet i na jejich uhlíkovou stopu, která v dnešní době již patří k významným kritériím při nákupních preferencích“ radí Ing. Zuzana Přibylová, tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy.

Čím jsou rajčata výjimečná? Především červeným barvivem lykopenem, které má antioxidační vlastnosti. Dále minimální energetickou hodnotou a také tím, že je mohou konzumovat i diabetici, protože neobsahují téměř žádné cukry. Přesto mají příjemně nasládlou chuť. Kromě toho obsahují velké množství vlákniny, kyseliny listové, vitaminy B, C, E a K a minerální látky, za zmínku stojí draslík, fosfor, vápník a hořčík.

Pokud doma máte nezralá rajčata, rozhodně je nejezte! Jsou totiž jedovatá kvůli obsahu toxinů, solaninu a tomatinu. Proto je nechte nejprve dozrát. Jestliže je nemáte možnost nechat „dojít“ na sluníčku, dejte je třeba do papírového sáčku společně s jablkem nebo banánem.

