3x Grada – Zábavné hry pro rozvoj řeči, Recepty pro děti do jednoho roku a užitečné tipy pro maminku

Nahlédněte do inspirativních publikací z „dílny“ nakladatelství Grada! Ta přináší knížku, která vám pomůže s rozvojem řeči vašeho dítěte, jiná nabídne chutné a na přípravu nepříliš náročné recepty pro děti do jednoho roku, další je pak pro maminky, které tak trochu zápasí s nadváhou a cítí, že by mohly i celkově zkvalitnit svou životosprávu.

Rozhýbej svůj jazýček

Zábavné hry pro rozvoj řeči

Na rozvoj řeči jděte hravě – i to by mohlo být motto této publikace. Počet předškoláků se špatnou výslovností totiž neustále narůstá. Tomu však lze zabránit. Aby dítě začalo dobře mluvit, je potřeba získat slovní zásobu. A na tom se dá pracovat již od útlého věku – stačí s ním trávit čas a povídat si. Můžete spolu mluvit nad knihou, společně vařit a popisovat suroviny, jít na procházku a povídat si o přírodě. Čím více budete na dítě mluvit, tím více mu rozvíjíte slovní zásobu.

Dítě potřebuje vnímat řeč, intonaci, gesta a hlavně bezprostřední kontakt s vámi. Žádný tablet, mobil či televize nenahradí skutečnou osobu. Při správné výslovnosti je důležitá motorika mluvidel, vizuální kontakt s mluvící osobou, ovládání dechového proudu a v neposlední řadě i koordinace celého těla. Druhý díl knihy Rozhýbej svůj jazýček – zábavné hry pro rozvoj řeči autorky Marcely Kotové nabízí hry na rozvoj celého těla – pohybové, jazykové, smyslové, dechové, výtvarné a v neposlední řadě také veselé písničky a básničky.

Knížku provází ilustrace Veroniky Kubáčové.

Mami, mám hlad

Recepty pro děti do jednoho roku

Docházejí vám nápady, co připravit svému děťátku k jídlu, a hledáte inspiraci pro každodenní vaření? Kniha Jany Šmíd Winterové vás provede pestrým světem příkrmů pro děti do jednoho roku. Najdete zde rady, jak na rychlé a zdravé vaření z běžně dostupných surovin, i autorčiny zkušenosti s přípravou jídel pro malé dítě. Recepty jsou přehledně uspořádány podle věku dítěte a většina z nich je navíc doplněna o tipy na dochucení jídla, aby si pochutnala rovnou celá rodina. Ušetříte díky tomu cenný čas, který můžete místo v kuchyni strávit se svým děťátkem!

Láskyplné hubnutí

Psychologický a výživový průvodce hubnutím a zdravým životním stylem pro ženy

Tahle kniha je mnohem víc než jen další návod na hubnutí, protože ji napsala žena, psycholožka a nutriční poradkyně. Je to komplexní průvodce pro ženy, kde najdete psychické i výživové příčiny nadváhy, jak si nastavit motivaci i jídelníček bez počítání kalorií a také terapeutické a koučovací techniky jak správně cvičit i odpočívat.

Kniha Zuzany Douchové osvětluje, že výkonový přístup k hubnutí a zdravé životosprávě většinou ženám nemůže fungovat. Místo toho je zde konkrétní návod jak uzdravit emoční jedení, chronický stres a vůbec vztah k sobě samé. Doplněno jak o recepty na každodenní jídla i zdravé mlsání, tak o inspirativní příběhy z ordinace autorky.

Kniha je pestrá, ubírá se různými směry, ale cíl má jen jeden – vás, spokojenou, zdravou a šťastnou.