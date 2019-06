Otázky kolem soli

Nové výsledky výzkumů opět poukazují na starou pravdu, jak důležitá je extrémně nízká potřeba soli ve výživě miminek, batolat i malých dětí.

Mohu mdlou kaši pro miminko dosolit?

Ne! Miminka jsou na sůl velmi citlivé. Dostanou-li jí příliš mnoho, stoupne jim krevní tlak. A to dlouhodobě! Nizozemská studie ukázala, že ještě patnáctileté děti mají zvýšený krevní tlak, jestliže byli v dětském věku vyživováni příliš slanou stravou. V prvním roce života by proto měla strava obsahovat co nejméně soli. Přirozený obsah soli v mateřském mléce, stejně jako v zelenině, obilninách a mase stačí pokrýt celkovou potřebu soli miminka.

Kolik soli může obsahovat strava dětí od jednoho roku věku?

Pro sůl v zásadě platí: čím méně, tím lépe. Neboť jídlo, které chutná slaně, kazí chuťové receptory (buňky). Což by byla škoda, protože by pak jazyk necítil dostatečně chuť bylinek a jiného jemného koření. K tomu se ještě přidává fakt, že slaná výživa zvyšuje riziko nadváhy. Výzkumníci zjistili, že například slané pizzy snědí děti mnohem větší porce. A protože následkem zvýšeného příjmu soli je žízeň, děti pak víc pijí. A to především kaloricky vydatné nápoje, jako šťávy, bublinkové limonády a kolové nápoje.

Jakou roli hraje obsah soli v minerální vodě?

Rodiny, které raději pijí minerální vodu než vodu z kohoutku, by měly rozhodně dbát na to, aby minerální voda byla chudá na sodík a současně bohatá na vápník. Proto při nákupu čtěte a porovnávejte etikety různých minerálek.

Je mořská sůl zdravější než běžná kuchyňská sůl?

To se často tvrdí. Skutečnost však je, že mořská sůl sestává stejně jako kuchyňská sůl z 98 procent z chloridu sodného. Podíl dodatečných minerálních látek (např. draslíku, hořčíku) a stopových prvků v mořské soli je tedy velmi nepatrný. K tomu ještě můžeme přičíst i to, že čistota moří je dnes již značně sporná. Co se týká růžové himálajské soli, v této souvislosti se nově objevují pochybnosti, zda pochází ze skutečně čistého prostředí Himaláje. Takže nezbývá nic jiného než pečlivě číst etikety a rozhodně zapojit zdravý selský rozum ve věci původu i množství konzumované soli.

Je jodidovaná sůl nutností?

Dobré je, když používáme jodidovanou sůl, která je ještě obohacena fluoridem a kyselinou listovou. Tak je zaručeno dostatečné zásobování těmito třemi mikroživinami. Je-li přísun jodidu příliš malý, dochází k onemocnění štítné žlázy. A nedostatek kyseliny listové může vést k vývojovým anomáliím u nenarozených dětí stejně jako k poruchám látkové výměny.