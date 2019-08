Hubnutí s chutí

Rychlou, bezpečnou, efektivní a klinicky prokázanou metodu hubnutí představuje značka Nupo. Na trhu je již od roku 1981 a váže se ke jménu významného dánského lékaře Dr. Flemminga Quaada. Od té doby se produkty úspěšně testují a mají za sebou více než čtyřicet klinických studií.

Nupo Dieta je tak nejlépe zdokumentovaná dieta na světě, která je vysoce efektivní a zároveň díky svému složení nezatěžuje lidský organizmus. S Nupo Dietou je hubnutí jednoduché a efektivní. Jedná se o kompletní náhradu jídla s velmi nízkým obsahem kaloríí a vysokým obsahem živin. Vybrat si může z devíti druhů, vždy podle individuální chuti. V nabídce jsou sladké koktejly, polévky nebo vločková kaše. Na vše vám stačí pouze šejkr a voda. Tento dietní plán, při kterém si dáváte Nupo Dietu šestkrát denně, by měl trvat nejdéle osm týdnů a pak je dobré na dva týdny přejít na běžnou, vyváženou stravu. Poté se opět můžete vrátit k Nupo Dietě, než dosáhnete své ideální váhy.

Nupo Dieta je náhrada jídla s tou nejjednodušší přípravou – žádné vaření, žádné počítání kaloríí. Svůj čas můžete věnovat aktivitám, které máte rádi a Nupo vám pomůže k vašemu lehčímu a spokojenějšímu já.

Značka Nupo postupně nabídku rozšířila i o produkty pro běžnou spotřebu (One Meal) a posunula se tak dál. Produkty z řady One Meal slouží jako plnohodnotná náhrada jídla a mají podobu hotových koktejlů a tyčinek. Stejně jako program Nupo Diet, jsou prověřené klinickými studiemi. Jsou určeny k udržování zdravého životního stylu, kdy chceme mít svoji váhu pod kontrolou, ale zároveň mít dostatek energie třeba i na sportovní aktivitu. Produkty z řady One Meal jsou navíc velmi chutné díky dobře vybraným ingrediencím.