„Bolí mě ouško!!!“

Ano, tak naléhavá jsou slova našeho malého. Zánět středního ucha. Je to jedno z nejčastějších onemocnění u malých dětí, nevyhýbá se ale ani dospělým. Většinou přichází s podzimem, kdy se střídají vysoké a nízké teploty, a nezbavíme se ho ani v zimě.

Bohužel nejčastěji „propuká“ v noci. Kdo toto onemocnění prodělal, vzpomíná většinou na velké bolesti mnohdy spojené s „pícháním uší“.

Jsou děti, které zánět středního ucha neznají, ale jsou takové, které musely v dětství opakovaně absolvovat u lékaře píchání ušního bubínku. Některé mají spolu s touto nemocí vysoké horečky, zvrací a jsou malátné, jiným stačí „píchnout“ ucho a cítí se hned dobře. Někdy se stane, že bez předchozího varování i výrazné bolesti bubínek sám praskne a z ucha rovnou vyteče hnis nebo hlen, někdy s příměsí krve.

Ať tak či onak, na vině tohoto onemocnění je většinou nedostatečně vyvinuté sluchové ústrojí: infekce ucpe sluchovou trubici, která je u dětí příliš úzká a krátká na to, aby v ní mohl dobře cirkulovat vzduch. Ve středoušní dutině se pak usadí bakterie, a ty způsobují zánět. Většinou zánětu středního ucha předchází rýma (infekce horních cest dýchacích). Zvlášť u dětí, které ještě neumějí – anebo nechtějí smrkat, je tak riziko větší. Prevencí proto může být jednak dostatečné léčení rýmy, smrkání anebo odsávání, jednak užívání přípravků, které pomohou, aby co nejrychleji opadl otok nosní sliznice.

HLAVNĚ BÝT V TEPLE

Když už je zánět středního ucha tady, rozhodně je třeba navštívit specialistu. Ten určí konkrétní léčbu. Ne vždy je totiž třeba nasadit antibiotika. Někdy lékař vloží do ucha pomocí tamponku speciální kapky, jindy musí jehlou bubínek propíchnout. Antibiotika otorhinolaryngolog většinou předepisuje při hnisavém zánětu. Když už je napíše, pravděpodobně to bude na celých devět až deset dní. Po tu dobu, a ideálně ještě několik dalších dní až týden, by dítě nemělo chodit do kolektivu, protože imunita je oslabená a nedostatečně doléčený zánět středního ucha se může vrátit.

Dítě by mělo být během léčby v teple. Nemusí celou dobu ležet, ale rozhodně je třeba ho dobře obléknout, nestavět ho při větrání do průvanu (odvést ho do jiné místnosti, nebo ho dostatečně přikrýt a na hlavu dát čepici), a pomáhá i zvýšená poloha hlavy při spánku. Dítě by také mělo dostatečně pít, zvýšit spotřebu vitaminu C a v případě užívání antibiotik přidat laktobacily (stačí i klasické jogurty) pro obnovení střevní mikroflóry, která vlivem antibiotik dostává zabrat. Někteří lékaři doporučují nosní kapky do nosu, ucpat ho a okamžitě si lehnout na ucho tak, aby kapky natekly do ucha. Zánět může být oboustranný, tedy postihuje obě uši, a bývá provázen zhoršením (někdy i velmi výrazným), sluchu. Většinou se po doléčení sluch opět vrátí, ale pokud rodič léčbu zanedbá (anebo vůbec nenavštíví lékaře), může dojít i k trvalému poškození sluchu.