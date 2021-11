Čistý zub se nekazí…

…říká MUDr. Pavel Smažík, majitel české společnosti HERBADENT, která vyrábí bylinné přípravky pro péči o ústa celé rodiny a Správné zubní kartáčky. Ze své pozice zubního lékaře se doktor Smažík věnuje šíření osvěty správných návyků zubní hygieny u dětí i dospělých.



Prevence zubních kazů u dětí znamená jednu základní věc: omezení pokrmů a nápojů, ve kterých se vyskytují cukry. Ty jsou živnou půdou pro bakterie, které mohou svým působením zapříčinit vznik zubního kazu. Omezte proto u dětí sladkosti, slazené nápoje a další pochutiny, které cukry obsahují.

Za čištění zoubků dítěte je odpovědný rodič

Druhou důležitou prevencí kažení zoubků je jejich správné čištění. U batolat probíhá setřením plaku ze zoubků – což může být děťátku nepříjemné, ale lze z toho udělat hru. Dnes existují například prstové kartáčky. Je dobré naučit děťátko, že mu do úst saháme, pak se i lépe učí vlastní čištění zubů v pozdějším věku.

Kolem druhého roku věku přichází chvíle, kdy by se měl začít používat zubní kartáček. Můžeme si s ním děťátko v ústech nechat hrát, ale to není čištění. Za to jsme odpovědní my, rodiče, a to až do věku deseti let dítěte. Do té doby není reálné očekávat, že dítě bude dostatečně schopné, aby si očistilo zuby kvalitně. Každý rodič by měl při čistění zubů dítěte být přítomen a zuby mu dočišťovat. Není to zatím zcela běžná praxe, ale stále více rodičů se dočišťování věnuje.

Nezapomeňte zvolit správný zubní kartáček s menší hlavou, díky kterému se dostanete na všechna potřebná místa. Kartáček by zároveň měl mít ultrajemná vlákna, aby efektivně čistil zoubky a zároveň nedráždil citlivou dětskou dáseň.

Bubliny zuby nečistí

Zubní pasta je příjemným doplňkem čištění, takže někteří rodiče kupují dětem pasty ochucené, oslazené, aby jim chutnaly a používaly je. Stejně tak kupují pasty s pěnidly v přesvědčení, že pokud pasta začala pěnit, zoubky jsou čisté. Oboje je daleko od pravdy a vhodné praxe. U nejmenších dětí raději zvolte variantu čistit zoubky bez pasty, případně dítě pomalu zvykejte na zubní pastu bez veškeré umělé příchutě. To samé platí o pěnidlech – je dobré se naučit, že zubní plak se odstraní díky trpělivosti, ne díky tomu, že se mi v ústech vytvoří bubliny – jakkoli je to zábavné.

Často se řeší obsah fluoridu v pastách, ale vězte, že pokud vaše dítě nespořádá celou tubu pasty jako pochoutku, tak mu množství fluoridu nemůže jakkoli ublížit. Ionty fluoru dokážou proniknout do skloviny a zpevní ji. Odolná sklovina je lépe chráněna před průnikem kyselin, které způsobují zubní kaz. V dětských pastách je množství fluoridu navíc sníženo na zhruba polovinu dávky oproti pastě pro dospělé.

Proč se starat o mléčné zuby, když stejně vypadnou?

Kolik z nás má plomby na prvních stoličkách? Většina, protože to je první stálý zub, který se vyklube, a často je nakažen zkaženými mléčnými zuby. A navíc, pokud má dítě kaz a vy to nepoznáte, tak je pro něj čištění zubů či jídlo bolestivé a traumatizující. Takže, věnujte péči již prvním zoubkům, protože nejen že se vyhnete problémům i s druhými zuby, ale také naučíte dítě správným návykům péče o chrup.

Využijte služeb odborníka

Pro výuku správného čištění je dobré využít služeb dentální hygieny. Při ní se dozvíte od kvalifikovaného personálu správné postupy péče o zuby. Někteří z hygienistů se specializují na děti a nechají je na křesle vyhrát s nástroji, ukážou jim na modelech zvířátek zoubky a jak je čistit a naučí děti hrou správnému přístupu. Věřte, že takto strávená hodina bude pro vás i potomka výhodnou investicí.

