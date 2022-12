Naše domácí – Recepty a návody z kopečku

Kniha autorky Moniky Kindlové určitě aspiruje na velice oblíbenou publikaci ve vaší domácnosti. Vyšla víceméně z populárního blogu pojmenovaného „U nás na kopečku“, kam se v minulosti denně vracely tisíce čtenářů pro inspiraci na vaření a pečení, ale také pro návody na tvoření s dětmi nebo pokrokové výukové metody, jež Monika, maminka dvou dcer, aktivně využívá při výkonu své učitelské profese.

Spoluautorka bestsellerového titulu Tradinář – rodinný a tvořivý rok plný oslav a rituálů připravila kuchařku na domácí pohodu. Kniha vám pomůže navodit domácí útulno a pohodu pomocí osvědčených receptů a návodů z dostupných zdrojů.

Kniha nabízí téměř 120 receptů, návodů a milých životních rad pro každodenní život i slavnostní okamžiky. Všechny fotografie jsou zachyceny u autorky doma a vyzařuje z nich díky tomu skutečná domácí pohoda a klid. V kuchařce plné domácích dobrot najdete nejen osvědčené rodinné recepty od Moniky z kopečku, ale i inspiraci, jak s lehkostí vytvářet radost ze společného jídla a domácí útulno. Užitečná knížka vyřeší každodenní problém co k večeři, poradí, co připravit na rodinnou oslavu či posezení s přáteli, pokud se vám přejedly jednohubky a chlebíčky, jak si osladit každý měsíc sezónními recepty, a nabídne i pravé domácí dobroty – od sýrů, přes marmelády až po už téměř legendární těsto na pizzu.

Co všechno kniha přesněji obsahuje:

46 osvědčených receptů na dezerty na rodinnou oslavu nebo sváteční oběd,

26 originálních receptů na obědy a večeře na všední den i neděli,

24 receptů na domácí pečivo a slané pohoštění,

další recepty na výrobu domácích sýrů, marmelád a sirupů,

návody na tvoření domácího útulna a milých citátu na potěchu i pro zasmání.

Kniha udělá radost všem, kteří hledají inspiraci pro každodenní i sváteční vaření, pečení i tvoření. Pomůže vám doma posílit pocit útulna a užít si radostné chvíle se svými blízkými.

Vydalo nakladatelství Smart Press a k dostání je na www.smartpress.cz za MOC: 509 Kč.