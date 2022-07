Recept: Pečené nanuky

Hodí se na dětskou oslavu, anebo jen tak. Vyzkoušejte opravdu snadný a chutný recept na letní pochoutku – nanuky, jen v trochu netradiční podobě. Zdobení pak klidně svěřte dětem!

Ingredience na těsto:

125 g pšeničné polohrubé mouky (např. Pernerka), ½ sáčku kypřícího prášku, 50 g cukru, 1 vanilkový cukr, hrst nasekané čokolády, 1 banán, 60 ml mléka, 50 ml oleje

Ingredience na polevu:

100 g vysokoprocentní čokolády, 100 g másla, 100 ml šlehačky

Na posypání: libovolně – kokos, lentilky, čoko lupínky, aj.

Postup:

Nejdříve v jedné míse smícháme všechny suché, a ve druhé zase mokré ingredience. Poté smícháme vše dohromady. Banán rozmačkáme vidličkou a přidáme nakonec do těsta.

Naplníme formičky na nanuky a pečeme v předehřáté troubě na 170 stupňů cca 10 minut dle velikosti formiček.

Pokud nemáte formičky na nanuky, vylijte těsto například do formy na biskupský chlebíček a po upečení nakrájejte na obdélníky. Těsto se v této formě bude péct delší dobu, cca 20 minut. Vždy vyzkoušejte, zda těsto nelepí na špejli. Po upečení necháme vychladnout.

Čokoládová poleva – do misky si dáme máslo, šlehačku a dáme na 40 vteřin do mikrovlnné trouby. Poté vyndáme a necháme rozpustit čokoládu. Promícháme.

Tyčky na nanuky si namočíme v hotové čokoládové polevě a zapíchneme je do nanuku (čokoláda tyčku zafixuje). Nanuky si polijeme čokoládou, libovolně zdobíme a necháme ztuhnout v lednici.

