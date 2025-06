Rodit znamená dýchat

Kontrakce, pauza, kontrakce – nádech, výdech, pauza… Rytmus porodu zároveň znamená rytmus dýchání. Pochopit vzájemnou souvislost dechu a porodní práce přináší při přivádění dítěte na svět obrovskou úlevu.

A také pomoc, když jde o otvírání porodních cest.



Většina matek během přípravy na porod nacvičuje právě také „porodní dýchání“. Není ale třeba si ho představovat jako „vědu“. Mnohem spíš než o nácvik nějakých umělých dechových rytmů jde o nácvik větší vnímavosti k vlastnímu dechu

a o zažití jeho obnovující a uvolňující síly:

Rytmus dýchání vede k uvolnění. Rodící ženě přináší zklidnění a soulad mezi ní a jejím dítětem. Bolestivost kontrakcí se subjektivně snižuje.

Pravidelně dýchání výrazně zvyšuje pocit relaxace v době přestávek mezi kontrakcemi a tím přináší pocit delší regenerace. Úsloví porodních asistentek, které rodičky nabádá porodní práci „prodýchat“, nijak nepřehání.

Dýchání pomáhá otevírat pánevní dno. Je tomu tak proto, že při nádechu břišní orgány tlačí na pánevní dno, čímž dochází k jeho dalšímu potřebnému uvolňování.

Prodlouženými výdechy lze dosáhnout toho, že i dítě dostává dost kyslíku a lépe spolupracuje.

„Jak nahoře, tak dole“ – známá věta slavné porodní asistentky Iny May Gaskin poukazuje na to, že uvolněná ústa přinášejí uvolnění také do dolních partií těla a napomáhají rychlejšímu porodu.

Můžete vyzkoušet následující tipy německé lektorky dechové, řečové a hlasové techniky Jutty Haagové ze Stuttgartu, která se věnuje rovněž těhotným ženám, resp. odborným kurzům, kde práci s dechem učí porodní asistentky:

1. Dýchání „do lahve“

Představte si, že „jako“ držíte v ruce láhev, pomalu ji zvedáte k ústům a hluboce do ní dýchnete. Tváře jsou při tom měkké a uvolněné a rty sešpulené dokulata. Také nádech je hluboký a jde až do krajiny žeber. Představujeme si, jak hluboké dýchání působí i na dítě. Opakujeme třikrát až pětkrát.

Tip: Můžete si skutečně vzít do ruky plastovou láhev a třeba si ji s sebou vzít i do porodnice. Ovšem pozor: Při dechovém cvičení se ústa otvoru láhve ve skutečnosti nikdy nedotýkají!

2. Sfoukáváme „svíčky“

Představte si, že je vaše dítě již na světě, slaví třetí nebo čtvrté narozeniny a vy mu chcete ukázat, jak sfouknout svíčky na dortu. Samozřejmě tudíž nebudete foukat naplno, protože to bude úkolem dítěte. Vy mu jen předvádíte, jak na to.

Po hlubokém nádechu vydechujete silně a dlouze, ale přitom bez síly a opatrně. Automaticky vás to přivede k prudkému mimovolnímu nádechu ze spodní částí žeber. Opět opakujeme třikrát až pětkrát.

3. Ozvučené dýchání

Začnete tichým, spíše hlubším mručením na hlásku Mmmmm. Dolní čelist ponechejte i při zavřených ústech maximálně uvolněnou, jako byste na jazyku měly teplou bramboru. Zvučte jen tak dlouho, dokud to jde vyrovnaně a lehce. Zbylý vzduch poté neslyšně vydechněte. Neměl by vznikat žádný pocit napětí. Po chvilce rozcvičení zkoušejte i jiné hlásky včetně souhláskových spojení: Mmmoooo, mmmuuuu, mmmaaaa, oooooo, uuuuuu, aaaaaa nebo také hooooo, huuuuu, haaaaa. Zvučte tak dlouho, dokud vás to těší a máte pocit, že vám broukání naplňuje celý vnitřní prostor trupu. Zkoumejte své pocity. Představujte si, jak dech i zvuk vnímá vaše dítě a jak vše doléhá až dolů pod žebra. Setrvejte u této aktivity pět až deset minut – jak vám to bude příjemné. Po skončení by se měl dostavit pocit relaxace a možná i příjemné únavy.

A mimochodem, i mručení je u mnoha rodiček velmi oblíbenou pomocí k prodýchávání kontrakcí. Je ovšem možné, že při vlastním porodu pro mručení spontánně vymyslíte zcela nové hláskové variace.