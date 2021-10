TESTOVALI JSME: Produkty Frosch Baby!

Do testování Frosch Baby Pracího prášku na kojenecké prádlo a Frosch Baby Hypoalergenního máchadla na kojenecké a dětské prádlo jsme zapojili naše čtenářky – maminky malých dětí, a zde jsou výsledky.

INFORMACE OD VÝROBCE:

Frosch Baby Prací prášek na kojenecké prádlo

Nedávná novinka v sortimentu značky Frosch. Prací prášek na kojenecké prádlo na bázi rostlinných látek bez nežádoucí chemie je obohacen o provitamin B5 a vedle účinné síly zaručuje šetrnost k citlivé dětské pokožce. Hypoalergenní receptura je přátelská jak k dětské pokožce, tak i k přírodě, kde je zcela biologicky odbouratelná.

Prací prášek je určen na praní kojeneckého prádla, včetně bílého nebo prádla, které je třeba vyvařit. Čisticí síla rostlinných povrchově aktivních látek si poradí se skvrnami při teplotě 30-95 °C. Hypoalergenní receptura neobsahuje barviva, mikroplasty ani přidané konzervanty, zato je obohacena o provitamin B5, aby uspokojila vysoké požadavky citlivé dětské pokožky. Velmi dobrá snášenlivost s citlivou pokožkou je dermatologicky potvrzena.

Složení prášku na bázi přírodních látek je veganské a v přírodě zcela odbouratelné. Papírový obal je recyklovaný a opětovně recyklovatelný a výroba probíhá dle nejvyšších ekologických standardů. I to jsou důvody, proč je výrobek oceněn certifikátem EU Ecolabel.

Frosch Hypoalergenní máchadlo na kojenecké a dětské prádlo

Máchací prostředek dodává jemnost a měkkost kojeneckému prádlu, přikrývkám i ostatním textiliím. Hypoalergenní složení s výtažkem z heřmánku, bez nežádoucí chemie a přidaných konzervantů je velmi šetrné k přírodě i k citlivé dětské pokožce.

Máchadlo během máchacího cyklu podporuje odstranění zbytků pracího prostředku z praných textilií a dodává prádlu jemnost, měkkost a příjemnou vůni. Přípravek je hypoalergenní, bez barviv, s jemnou parfemací a je dermatologicky testován. Je obzvláště vhodný pro citlivou pokožku kojenců i alergiků. Na rozdíl od většiny máchacích přípravků využívá ke změkčení výhradně rostlinné přísady a je tak vhodné i pro veganský životní styl.

Všechny produkty Frosch jsou v přírodě nadprůměrně dobře odbouratelné. Lahev je ze 100% recyklovaného a recyklovatelného materiálu.

ZKUŠENOSTI MAMINEK:

Simona (32 let), maminka Karolínky (3 roky) a Jonáše (7 měsíců):

Na prací prášek Frosch Baby jsem byla velmi zvědavá. Značku Frosch mám velmi ráda, všechny její prostředky jsou mi velmi sympatické. Jsou šetrné k přírodě, ale zároveň velmi účinné. Jako matka předškoláka a batolete si dávám záležet na výběru pracího prostředku.

Prací prášek Frosch baby jsem zkoušela v balení 18 PD. Krabice je recyklovaná a recyklovatelná, což je prima. Malé zklamání byla absence odměrky. Prášek není navoněný, takže po otevření pračky vás nepraští do nosu šílené aroma, jako u jiných dětských pracích prostředků. Látkové pleny byly po vyprání krásně bílé a ani čerstvé skvrny od příkrmů nebyly pro prášek problém. Se zapraným flekem od oranžového příkrmu si prášek neporadil.

Máchadlo jsem zkusila poprvé v životě. Konečně jsem si ujasnila, co to vlastně je a jak se používá. Díky tomuto objevu jej zařazuji do každého praní dětského oblečení. Prádlo bylo krásně měkké a neměla jsem pocit, že by tam byl nevypraný prášek.

Jak s práškem, tak s máchadlem jsem byla velmi spokojena a rozhodně si je koupím. Doporučila bych všem s citlivou pokožkou nebo malými dětmi.

Jitka (36 let), maminka Lucky (3 roky):

Prací prášek jsem vyzkoušela na bavlněném dětském prádle. Vzhledem k atopickému ekzému dcery a na doporučení dětské lékařky pořizujeme směsové a vlněné materiály jen výjimečně.

Prádlo jsem roztřídila podle barev na světlé, tmavé a bílé. Každou hromádku jsem odvážila na 4,5 kg a podle tabulky na obalu prášku odměřila doporučené dávkování pro středně tvrdou vodu.

Světlé i tmavší prádlo bylo dobře vyprané. Máchadlo přidalo svěží, neobtěžující vůni. Prádlo bylo měkoučké. Jediná výtka se týká nevyprané skvrny od rajčatového pyré a skvrny od banánu. Přesto prášek i máchadlo doporučuji. Stačí před praním namočit skvrny, namydlit a přidat k ostatnímu prádlu. Vše se pak vypere bez problému.

Bílé prádlo jsem prala též s doporučeným dávkováním a zde je to bez výhrad. Dokonce některé starší kusy prádla byly bělejší. Prádlo vonělo a výborně se žehlilo.

Na značce Frosch Baby oceňuji hypoalergenní složení a mám k ní plnou důvěru.

Tereza (36 let), maminka Marušky (4 roky), Evičky (2 roky) a novorozeného Tomáše (1 týden):

Testovala jsem přípravky Frosch Baby právě v době, kdy jsem chystala výbavičku pro naše třetí dítě. Prádlo bylo vyprané velmi dobře, a to už zkušeností s praním dětských věcí našich dvou dcer mám docela hodně. Překvapila mě příjemná vůně pracího prášku. Pokožku miminka zatím nedráždí. Tomáškovi je nyní týden, takže uvidíme, ale doufám, že to tak zůstane. V těchto ohledech jsem tedy spokojena.

Jediné negativum je pro mě prášková forma, už jsem si zvykla spíše na prací gely. Kdybych si v obchodě měla vybrat mezi pracím práškem a gelem, vybrala bych si spíše gel.

S Hypoalergenním máchadlem na kojenecké a dětské prádlo jsem byla spokojená, působí jemně a hezky voní.

Lucie (39 let), maminka Matěje (5 let):

Prášek i máchadlo hezky, nevtíravě a jemně voní. Nedráždí pokožku, vypere vše dočista. Nezanechává žádné stopy na oblečení, ani tmavém, což pro mě znamená velké plus.

Jediný nedostatek bych viděla v samotném balení – krabice nemá žádné uzpůsobení pro dávkování, a tak jsem bojovala s vysypaným práškem kolem zásobníku. V dnešní době jsem si již zvykla na gel, který dám přímo do bubnu v dávkovači. Nicméně vynikající je koncentrovanost pracího prášku Frosch Baby, tedy menší balení, což zároveň znamená, že nezabere příliš velký prostor a i při nákupu je to výhoda.

Jinak velká spokojenost, budeme zvažovat koupi testovaných produktů i do budoucna.

Denisa (32 let), maminka Leoše (5 let) a Julie (2 roky):

Prací prášek Frosch Baby jsem vyzkoušela jak na bíle, tak na pestrobarevné prádlo. Obojí se vypralo velmi dobře. Máme spíše měkkou vodu, a tak obvykle dávám trochu méně pracího prostředku, než je deklarováno na baleních různých přípravků. I v tomto případě se to osvědčilo. Dobře se vypraly i skvrny od jídla na bryndáčku Julinky, horší to bylo jedině s kečupem. Prací prášek si ale velmi dobře poradil s klučičím oblečením poznamenaným blátem a trávou.

Aviváže na dětské oblečení používám jen velmi sporadicky. V případě hypoalergenního máchadla Frosch Baby jsem byla překvapená jeho jemností. Prádlo zůstalo hebké a jemně vonělo. Do budoucna zvážím jeho koupi na některé kousky vrchního oblečení dětí.

Oba přípravky mohu jen doporučit pro maminky s malými dětmi. Osobně jsem prací prášek použila i na ložní prádlo s vynikajícím výsledkem!