Velikonoční nadílka ve znamení zeleného ječmene a hravých zvířátek

Příroda se pomalu probouzí a po dlouhé zimě hraje znovu barvami. To znamená jediné – svátky jara už klepou na dveře. Proto neváhejte a pusťte si svěží vítr a jaro i k sobě na stůl, a to například v podobě limitované velikonoční edice se zeleným ječmenem od Biopekárny Zemanka.

Ty díky své netradiční zelené barvě rozhodně zaujmou nejen děti, ale také dospělé. Kromě toho můžete své chuťové buňky uspokojit i bio sušenkami s tematickými tvary zvířátek, které jsou pro oslavu Velikonoc jako stvořené.

Barvení vajíček a pletení pomlázky se řadí mezi klasické české zvyky. Proč si ale letos o velikonočním víkendu neulehčit práci a přípravu sladkého pohoštění přenechat jiným? Jako domácí chutná to od Biopekárny Zemanka, která nachystala speciální nadílku v podobě Velikonočních bio sušenek, upečených z kvalitních surovin s příměsí zeleného ječmene. Ten působí jako dokonalé přírodní barvivo, proto jsou to sušenky doslova „s přídavkem jara“ a rozzáří každý stůl svojí krásnou zelenou barvou. Navíc se nemusíte bát je nabídnout ani veganům, neobsahují totiž žádné živočišné suroviny. Radost udělají také všem, kteří se kvůli dietním omezením vyhýbají mléku a vejcím.

A pokud nemáte chuť vysloveně experimentovat, od Zemanky můžete zvolit samozřejmě i klasiku – sušenky pečené výhradně z bio špaldové mouky a slazené jen přírodními sladidly. To vše ve tvaru zvířátek, takže pro hravé děti jako stvořené!

www.biopekarnazemanka.cz