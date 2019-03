Vyhněte se jarní únavě!

Dny se prodlužují, světla přibývá, sluníčko svítí častěji, ale my přesto pociťujeme nedostatek energie, únavu, malátnost až nezájem o dění kolem nás. Místo chuti vyrazit ven nebo s přáteli máme myšlenky zalézt do postele. Říkáme tomu jarní únava. Co můžeme pro sebe a své tělo v jarním období udělat?

Jaro je symbolem znovuzrození, přívalu nové energie, tvořivosti, vývoje a růstu. Orgány jara jsou játra a žlučník. V jarním období je třeba tyto orgány podporovat a čistit, a to nejlépe lehkou a snadno stravitelnou stravou.

„Na počátku jara zásadně nedoporučuji žádné proteinové diety! Játrům potřebujeme ulevit, ne je přetížit. Je vhodné snížit konzumaci masa, alkoholu, těžkých jídel a zpět do svého jídelníčku zařazovat zelené potraviny,“ říká praktická lékařka, MUDr. Magdalena Záchová. „Dobré zkušenosti mám s klíčením různých semínek. Mají v sobě ohromné množství vitamínů a minerálů, vysoký obsah enzymů, které podporují metabolismus, dodávají energii.“

Naše tipy:

• Ranní restart – Začněte den čerstvým džusem, skvělá jsou i různá smoothie, do kterých můžeme zamíchat spoustu plodů, semínek, oříšků. Ani na jaře nezapomínejte na zázvor. Takové smoothie z mrkve, jablka, zázvoru je na ranní start ideální. Přidat můžete i červenou řepu, která krásně přispívá k obnově organizmu.

• Pitný režim – Pijte více, abyste z těla dostali ven všechny odpadní látky, ideální je čistá voda.

• Omezte kávu – Místo ní popíjejte bylinné čaje. Skvělý je čaj z ostropestřce mariánského, v lékárně koupíte i různé bylinné směsi. Na jaře je vhodná jaterní směs.

• Omezte bílý cukr – Do stravy zařaďte zdravé sacharidy, obilné kaše, oříšky, semínka.

• Začněte se hýbat – Ideální je pohyb na čerstvém vzduchu. Naplánujte si minimálně 3x týdně alespoň 30minutovou procházku. Že nemáte čas? Dejte si to jako úkol, který je potřeba splnit. Hlavně se nevymlouvejte na únavu, dostanete se tak do začarovaného kruhu. Vše je o vašem mentálním přesvědčení, vnitřní disciplíně. Člověk se musí přinutit.

• Spánek – Nejdůležitější je spánek do půlnoci. Je lepší jít brzy spát a dříve vstávat, ne naopak. Tělo je mnohem lépe zregenerované.

První pomoc z přírody:

První pomoc nabízí homeopatie, šetrná léčebná metoda bez nežádoucích účinků.

Únavu z pracovního přetížení zmírní Kalium phosphoricum, energii vám zase rychle dodá Magnesia phosphorica. Oba léky užívejte v nízkém ředění (5 granulí od od každého léku rozpusťte v 0,2 litru čisté vody a odpíjejte).

„Těhotným maminkám a dětem, které rostou, doporučuji na jaře Calcareu phosphoricu v nízkém ředění. Vyhnout by se měli naopak ostropestřci mariánskému a detoxikaci jako takové,“ sdílí své tipy MUDr. Záchová a pokračuje: „Děti do šesti let bývají obecně velmi málo unavené. Školáci jsou na tom tíhou povinností již o něco hůř. Dětem, které mají sklon k únavě, podávám preventivně homeopatický lék Silicea 15C, 2x týdně 5 granulí. Když mají ve škole období zkoušek a písemek, přidávám Kalium phosphoricum 9C. Máte-li děti, které hodně sportují, přidejte jim do pitného režimu Arnicu montanu 9C. Pokud je dítě dlouhodobě unavené, bude to mít pravděpodobně psychosomatický kontext. Zamyslete se nad tím, zda je u vás doma vše, jak má být. Povídejte si s dětmi, vlezte si k nim večer do postýlky a zeptejte se, jaký měly den. I mnohdy drobné věci, které se nám zdají být banální, jsou pro ně citlivé.“

„Specifickou skupinou jsou senioři, kteří obecně užívají velké množství léků. Ve své ordinaci svým starším pacientům doporučuji homeopatický lék Nux vomica 9C, 5 granulí večer, pomalé trávení pak pomáhá zvládnout Carbo vegetabilis 9C. Pokud je pacient křehčí, doporučuji podávat homeopatické léky rozpuštěné ve vodě a odpíjet,“ říká MUDr. Záchová. „I u seniorů však platí, že je nutné změnit životní styl a začít se hýbat.“

Jarní kůra na vyčištění jater s homeopaticky naředěnými bylinkami:

Taraxacum 5C (pampeliška)

Chelidonium 5C (vlaštovičník)

Carduum marijanus 5C (ostropestřec)

Solidago 5C (zlatobýl – pro lidi, kteří trpí záněty močových cest + podporuje činnost jater)

Od každého léku 5 kuliček do vody a odpíjet během dne.

Takže jak na jarní únavu? Především začněte u sebe. Naučte se poslouchat své tělo, zastavte se, ukliďte si doma a zejména pak ve své mysli. Naši předci to věděli: takový vydatný jarní úklid má hluboké a blahodárné účinky.



Zdroj: www.svethomeopatie.cz