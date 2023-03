Divadlo Spejbla a Hurvínka bude v březnu na cestách, ale nabídne na domovské scéně i workshopy

Hurvínek se v březnu podívá do Mělníka a do Trutnova. Na domovské scéně se pak mohou dětští návštěvníci zúčastnit oblíbených workshopů. Připraveny jsou však semináře i pro učitele! Proto se tentokrát obrací pozornost i na „školní“ témata, a dozvíme se, jak je na tom Hurvínek se školními povinnostmi.

Divadelní workshopy rozvíjejí umělecký zážitek

Divadlo spouští několik kurzů pro veřejnost, ale i pro školy. Velice úspěšné jsou workshopy, které Divadlo S+H pořádá nejen pro mateřské a základní školy, ale i širší veřejnost. Lektorky dětským divákům přibližují zhlédnuté představení a tím prohlubují zážitek z něj. Obsahem workshopu je též rozvinutí tématu z představení v praktických činnostech prostřednictvím divadelních aktivit. Děti se mohou ptát, rozvíjet jednotlivá témata, pojmenovávat motivy, záměry, a to vše hravou formou.

Školní nebo mateřinková skupina v počtu až padesáti dětí, absolvuje po představení workshop v duchu dramatické výchovy pod vedením zkušených lektorek. Učitelé si mohou k vybranému představení stáhnout i pracovní a metodické listy.

Veřejné workshopy pro děti navazují na dané představení a prohlubují zážitek z něj.

Workshopy vede pedagogicky vzdělaný lektor/ka. Náplň zážitkového workshopu je dětem „šita“ na míru. Workshopy jsou určeny dětem od 5 let (skupina max. 20 dětí)

Vstupenky na workshopy lze zakoupit nejen v pokladně divadla, ale také v internetovém předprodeji.

Spejbl a Hurvínek na cestách

Hurvínek navštíví v březnu i několik českých měst. Pojede v neděli 5. března do Mělníka a v neděli 19. března do Trutnova. Zahraje tam oblíbenou hru Hurvínkova cesta do Tramtárie.

Chodí Hurvínek do školy? To nejzajímavější, co jste nevěděli a báli jste se zeptat…

Možná nevíte, že Hurvínek s Máničkou jsou nejen kamarádi, ale i spolužáci. Společně navštěvují čtvrtou třídu, v některých hrách se dokonce přesunuli už i do pátého ročníku. V případě Hurvínka již 97 let je „čtvrťák či páťák“, Mánička „teprve“ 93 let – tolik je totiž našim oblíbeným hrdinům letos let. Téma školy a Hurvínkových školních (ne)úspěchů jsou jedním ze základních prvků dialogů Spejbla a Hurvínka již od jejich divadelních začátků.

Ze zvukových nosičů si mnozí vybaví klasické Skupovské scénky „Hurvínkova fysika“ „Hurvínkův zeměpis“, nebo nahrávku „Hurvínek píše úkol“ z kterých bylo na první poslech poznat, kolik si toho Hurvínek ze školy odnáší. I druhý otec S+H Miloš Kirschner rád z tohoto vděčného tématu těžil – například v nahrávce „Slohový úkol“ a třetí interpret v pořadí – Martin Klásek, natočil desku s názvem „Hurvínkovo trápení se školou“.

Co se týká zvukových nahrávek, tak Hurvínek se v nich ve škole ocitl i jinak. Oslovoval totiž děti přímo z rozhlasového vysílání pro školy v rámci projektu „Zlatá zebra“, což byla hravá škola dopravních pravidel.

V divadelních hrách je škola většinou nanejvýš zmíněna, nebo hraje velmi okrajovou část příběhu. Ovšem existuje jedna hra, která se z velké části ve škole odehrává a tou je „Past na Hurvínka“, která měla premiéru v roce 1971, obnovenou premiéru v roce 2019 a vyšla i na zvukových nosičích. Hurvínek a Mánička jsou nejen žáci této školy, kam kdosi schoval Hurvínkovy hračky, ale svůj přírodopisný kabinet zde má i paní Kateřina, přestože nyní udává, že je již učitelkou na penzi.