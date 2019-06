Mindfulness pomůže zvládat stres i dodá odvahu

Připravit děti na rychlý a stresující svět okolo nás je náročný úkol pro každého rodiče. Jak je naučit zvládat strach či hněv a zároveň si plně uvědomovat a prožívat přítomnost? Techniky mindfulness jsou pro to výborným pomocníkem a využijeme je po celý život.

Mindfulness (neboli všímavost či bdělá pozornost) pomáhá dětem i dospělým lépe se soustředit na to, co právě dělají a co se děje okolo nich. Zároveň nám pomáhá lépe rozumět sobě samým a tím si budovat lepší vztahy ke svému okolí.

„Techniky mindfulness jsme v minulém roce zkoušeli na oblíbených seminářích Letem mým vnitřním světem. Ze zpětných vazeb od dětí i jejich rodičů víme, že opravdu fungují a díky nim se děti umějí lépe orientovat v jejich vnitřním světě,“ přidává svou zkušenost s výukou mindfulness Tereza Dědková, zakladatelka Little Bubbles – dětské jógy s angličtinou. „Tyto techniky se nám osvědčily natolik, že je využíváme ve všech kurzech a pomáháme tak dětem získat potřebné sebevědomí a klid v řešení problémů, zvládání jejich emocí a celkově se potom lépe orientují v tom, co se v nich děje,“ dodává Tereza.

Kdy s mindfulness začít?

Mindfulness nezná hranic. Je pro malé i velké, děti i dospělé. Předškoláci bývají odvážní a do úkolů se pouští obvykle s energií a nadšením. V tomto věku některé techniky dělají jen tak mimochodem a zapojují je do svého života automaticky. Nástup do školy je pak pro děti náročnou životní etapou, je tak dobré s nimi vědomě pracovat a učit je konkrétní cvičení, aby si například v náročné situaci samy vzpomněly na jednotlivé praktiky a použily je. Pokud je možnost, je dobré začít s tréninkem už dřív. Děti si tak návyky ukotví a nastaví si správné vzorce pro řešení krizových situací.

5 cviků mindfulness pro běžný život

1. Ochranná bublina: Když ti není dobře, představ si, že nafoukneš obrovskou bublinu, do které se krásně vejdeš. Je přes ni vidět ven, ale nikdo k tobě do tvé ochranné bubliny nemůže, pokud ty sám nebudeš chtít.

2. Silácká sklenice: Až budeš ráno pít vodu, čaj nebo džus, představ si, jakou kvalitou ji obohacuješ. Když je v tobě třeba strach nebo obava z návštěvy zubaře, vlož si do sklenice sílu a odvahu. Pak ji vypij až do dna a uvidíš, že ti to pomůže.

3. Nadechování a vydechování myšlenek: S nádechem nadechnu všechno, co mám rád a s výdechem vydechnu všechno, co rád nemám.

4. Od deseti do jedné: Počítám nahlas tak, že při desítce se cítím co nejvíce naštvaně a s každým číslem jsem klidnější. Když se dostanu k jedničce, je mi hezky a nemám v sobě žádné napětí.

5. Pět prstů vděčnosti: Každému prstíku pošeptej jednu věc, za kterou jsi ve svém životě vděčný. Může to být cokoliv – kamarádi, rodiče nebo třeba to, že žijeme v bezpečné zemi a máme co jíst.